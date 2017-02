La parole à… Jean Montagné Avocat au Barreau de Djibouti

Si l’une des personnes présentes dans cette Salle d’audience le 02 février 1977 m’avait dit alors que 40 ans plus tard j’aurai l’occasion de m’exprimer à quelques mètres à peine et dans la même situation professionnelle que celle pour laquelle je venais d’y prêter serment, je ne sais pas quelle aurait été ma réaction … peut-être de l’incrédulité …mais certainement pas davantage. J’étais à Djibouti depuis à peine trois semaines, puisque mon arrivée ici date très exactement du dimanche 9 janvier 1977. Signe bienveillant…il pleuvait ce jour-là et je sais depuis que pour un djiboutien quand il pleut …il fait beau.

Je venais de Toulouse dans le sud de la France où j’avais commencé à exercer après l’obtention de mon Capa en 1974.

L’un de mes partenaires de rugby, de 15 ans mon aîné, avait reçu un message d’un confrère qui lui aussi venait de Toulouse et voulait quitter Djibouti pour devenir magistrat et… se marier avec une jeune femme rencontrée à Djibouti.

Il s’appelait Jean-Noël Flutet et avait lui-même succédé à Jean Castel lequel, de mémoire, était arrivé à Djibouti à la fin des années 50, date qui me paraissait lointaine à l’époque….

Jean-Noël cherchait un remplaçant et c’est au début du mois de septembre 1976 que j’ai engagé une correspondance postale avec lui, qui a abouti trois mois plus tard à mon arrivée ici. Tout cela paraît irréel aujourd’hui… quand on peut désormais envoyer un message à l’autre bout du monde par un simple clic…

Bref me voilà à Djibouti et dès mon arrivée Jean-Noël Flutet m’annonce qu’il a été nommé deux jours avant Substitut à Lille, qu’il quitte le Cabinet le 31 janvier, fait ses valises et quitte Djibouti le 12 février 1977. C’est ce que l’on appelle une immersion rapide. Fort heureusement j’arrivais au bon moment.

Nous étions à l’époque du TFAI, le Territoire Français des Afars et des Issas, mais après les moments difficiles des années précédentes et notamment de l’année 1976, la situation politique s’était apaisée, puisqu’était acquis le principe de l’indépendance du Territoire qui devait entrer en vigueur avant la fin du premier semestre de l’année 1977.

Avant même l’indépendance du pays de nombreux djiboutiens avaient participé à la vie politique de ce qui avait été d’abord le Territoire d’Obock et Dépendances, puis la Côte Française des Somalis et enfin, à partir de 1967, le TFAI.

À l’époque , le Président du Conseil du Gouvernement, celui qui a signé mon arrêté de nomination comme Avocat -Défenseur , car c’était le terme employé dans les Territoires d’outre-mer pour désigner un Avocat , une sorte de pléonasme ou au moins de tautologie, puisque un Avocat est tout de même a priori un défenseur, celui donc qui était alors Président du Conseil s’appelait Abdallah Mohamed Kamil, devenu ensuite Premier ministre de la jeune République de Djibouti et, depuis quelques années, notaire.

Ma blague favorite, lorsque nous sommes ensemble en société est de dire à la ronde que si quelqu’un n’est pas satisfait de ma présence ici, qu’il s’adresse à lui … il en est le responsable.

Je pourrais parler longtemps de ce que j’ai vécu alors, du Djibouti de l’époque : entre autres curiosités il y avait le barrage autour de la ville, le short qui était la tenue vestimentaire des militaires et policiers, les divers clubs : des cheminots, nautique, hippique avec dans ce dernier, qui y excellait dans l’épreuve de saut d’obstacles, le sénateur Barkat Gourad Hamadou, devenu par la suite Premier ministre de la République de Djibouti.

Cette époque , c’est aussi pour moi la découverte de paysages superbes que j’arpentais en moto , allant ainsi jusqu’à Assamo ,Guistir , Ali Addeh à l’ouest, Ras Yan et Ras Doumeira au nord, en prenant le bac pour Obock. Je n’oublie pas bien sur la mer , c’est-à-dire tout simplement le somptueux Golfe de Tadjourah , si varié dans ses lieux de mouillage, où l’on peut naviguer toute l’année à l’abri des côtes hospitalières du pays, qui offrent ,comme un ultime écrin à la plaisance, la large étendue du Goubet.

Alors me direz-vous … dans tout cela … à quel moment vous travailliez ? Eh bien c’est simple : cinq jours en saison fraîche, six jours en saison chaude… mais assez vite et jusqu’à une date extrêmement récente, six jours par semaine…

Je le disais au début de mon propos, la situation politique s’était éclaircie en ce début d’année 1977… tout au moins pour ce qui allait devenir la République de Djibouti, tandis qu’autour d’elle, le fracas de la guerre résonnait, avec le conflit entre la Somalie et l’Éthiopie, dont le Négus avait été renversé deux ans auparavant. Après une avancée des troupes somaliennes jusque dans la région de Djidjiga et également la coupure du chemin de fer entre Djibouti Addis-Abeba, une contre-offensive bientôt victorieuse se préparait du côté éthiopien, avec l’appui des Russes et des Cubains, dans la région de Dire Dawa.

Nous le savions notamment par l’un des juges français qui exerçaient alors à Djibouti et continuait à se rendre à Dire-Dawa, le Juge Martin , une figure haute en couleur , dont l’habitude favorite était , le matin en ouvrant ses volets , de hurler à la cantonade : « Heureux pays où l’on chauffe les rues » !.

C’était par ailleurs un magistrat très cultivé et j’ai beaucoup d’autres anecdotes à son sujet, ce qui prouve que parfois il vaut mieux être un peu pittoresque qu’insipide…

Il n’y avait pas que le juge Martin et d’autres magistrats, tous français car à l’époque la Justice n’était pas « territorialisée » ; il y avait aussi le Président de la Cour d’Appel Georges Guesdon , qui a succédé au Président Bonneau.

Si je tiens parler du président George Guesdon , c’est parce qu’ arrivé lui aussi à Djibouti au début de l’année 1977 , il y est resté environ cinq ans, pendant lesquels il a assuré la transition la plus harmonieuse entre ce qui était la justice française et ce qui est devenu la justice Djiboutienne.

Cette transition harmonieuse n’a été possible que par la clairvoyance de certains hommes politiques et fonctionnaires, tant français que djiboutiens, qui ont œuvré ensemble pour que cessent les suspicions, les craintes et les arrière-pensées.

Le dernier Haut-commissaire du TFAI s’appelait M. d’Ornano. Il avait noué -et désormais d’autres avec lui – des relations de confiance avec les responsables politiques du Territoire et notamment avec celui qui se dégageait alors comme la figure identitaire, charismatique et naturelle de la toute proche République de Djibouti. Je parle évidemment de feu El Hadj Hassan Gouled Aptidon. Je n’aurai pas l’immodestie de vous en faire le portrait, puisque pour chacun de vous il est le Père de la Nation Djiboutienne.

Pour ce qui concerne mon propos, et afin que vous compreniez ce que fut cette transition entre le TFAI et la République Djibouti, je n’aurais qu’une chose à vous montrer : c’est le premier numéro du Journal Officiel de la République de Djibouti. Ce document de deux pages résume tout ce qui pourrait être dit à ce sujet ; c’est un modèle de concision, dont le législateur d’aujourd’hui devrait s’inspirer : en quelques mots seulement sont jetées les bases d’une part de la nouvelle République et d’autre part de ce qu’il doit advenir de ce qui l’a précédé.

Pour faire simple, le principe est le suivant : tout ce qui n’est pas contraire à la nouvelle souveraineté nationale demeure en vigueur.

C’est ainsi que l’article 6 de la Loi Constitutionnelle n° 1 indique simplement : « La justice est rendue au nom du peuple de la République de Djibouti » et il est précisé en l’alinéa 3 de cet article : « Respect et exécution restent et demeurent dus aux décisions et actes antérieurement exécutoires , sans autre formalité que le visa de la présente loi , certifié par tout juge ou officier ministériel ou représentant de l’autorité légitime chargé de leur prononcé, établissement ou exécution ».

C’est ainsi que les Magistrats français en poste à Djibouti ont jugé avant le 27 juin 1977 au nom du Peuple français et après le 27 juin 1977 au nom du Peuple djiboutien.

Quant à l’avocat que j’étais, vous comprenez maintenant qu’il ne lui fut difficile de rester dans un pays dont la bienveillance et la clairvoyance de ses habitants et de ses dirigeants ne pouvaient que l’inciter à le faire.

Le reste est une histoire que nous avons écrite ensemble et que vous connaissez aussi bien que moi. Je ne sais pas encore pour combien de temps il en sera ainsi. Car notre destin ne nous appartient pas totalement, mais si je devais exprimer ce que je ressens, je dirais : « Encore cinq minutes Monsieur le bourreau » !