La parole à… Dr Djama Elmi Okieh Ministre de la Santé (au nom du MENFOP, en déplacement officiel)

« C’est un immense honneur et un plaisir infini de me retrouver ici parmi vous au sein de cette belle infrastructure et ces édifices majestueux qui sont sorti de terre en si peu de temps. Je me rappelle encore de la cérémonie de pose de la première pierre de cette grande et belle école, un jour de Mars 2016, sous le haut patronage du président de la République, M. Ismail Omar Guelleh, qui nous avait donné des directives claires pour accompagner et soutenir la construction et le lancement de cet établissement de prestige. Et voici le résultat au bout de six petits mois de travail acharné : Une école qui tient toute ses promesses tant en termes de prestiges que d’offre de formation et d’éducation de standing international. L’International School of Africa (ISA) est une grande et prestigieuse institution éducative qui est affiliée à la Sahara Global Education et la Learners’ World International School. Elle accueille des enfants de plus de dix-sept nationalités dans notre pays qui est honoré d’en accueillir la première école implantée en Afrique. Aujourd’hui, ce sont les classes de maternelles et le primaire qui sont pleinement opérationnelles. Mais bientôt, l’ISA proposera l’enseignement moyen et secondaire (collège et lycée) et enfin les niveaux d’enseignement supérieur (Université). Plus généralement, chacun sait que l’offre d’enseignement public s’appuie aussi sur le privé, et nous sommes fiers d’accueillir l’ISA qui doit ouvrir la voie aux autres institutions d’enseignements issus des investissements privés nationaux et internationaux. Les autorités publiques sont engagées à soutenir toute initiative de ce genre. Je voudrais rendre hommage aux enseignants et aux éducateurs qui ont permis aux enfants de pouvoir maitriser les langues française, arabe et anglaise en si peu de temps. Cela démontre de la qualité de l’enseignement prodigué ici.