La parole à… Colonel Abdillahi Abdi Farah Directeur Général de la Police Nationale

« Une police proche des citoyens »

Cette année, vous l’auriez remarqué la célébration de notre date d’anniversaire au lendemain de l’Aïd el Fitr est certainement un signe du ciel annonçant de belles perspectives pour notre institution. En effet héritière de la force nationale de sécurité après une fusion en 1995, la police nationale a connu des évolutions considérables tant au niveau humain, qu’organisationnel et matériel. Les progrès accomplis par nos anciens compagnons au prix de nombreux sacrifices ont posé les bases de l’émergence de notre institution. Une émergence appréciable par la qualité des formations des officiers, sous-officiers, nouvelles recrues, dispensée ici même à l’académie Idriss Farah Abaneh. Une académie de pointe qui, tous les jours tente de rester un centre d’excellence dans la sous-région. Nous avons misé depuis un certain temps sur l’approche humaine et pédagogique, autrement dit recruter des diplômés mais également former les jeunes à comprendre et aimer leur métier. C’est dans cet esprit qu’une police proche des citoyens dont le credo est de satisfaire la demande sociale a été mise en place. Une police qui privilégie l’approche humaine et place l’action sociale au cœur de ses prérogatives. Un rapport nouveau entre la population et la police se dessine dans un cadre de concertation citoyenne. Ainsi j’ose croire qu’une police proche es citoyens, responsable et respectueuse des lois est le socle sur lequel le futur de notre institution sera bâtit. L’avenir de la police nous l’avons imaginé et façonné de différentes manières. Un cap nouveau a été franchi avec l’acquisition des outils ultra modernes. Pour mener à bien ses missions la Police s’est dotée d’un centre de commandement permettant de visualiser les différentes cameras placées en ville ainsi qu’au niveau des différents postes des frontières. La vidéo surveillance, l’utilisation des drones et l’interconnexion place la police de façon indéniable sur le chemin de la modernité. Ces programmes visent à lutter contre les incivilités, l’insécurité routière et le contrôle de l’immigration. Ces dispositifs permettent ainsi une réactivité rapide et efficace des forces de l’ordre. Il importe aussi de souligner, que grâce à l’appui du Président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, et de son gouvernement, la police nationale s’est dotée d’équipement ultra moderne. Malgré un contexte de plus en plus difficile nécessitant une constante adaptation par rapport aux exigences d’un monde en perpétuelle mutation. A ce propos l’une de nos plus grandes priorités est sans aucun doute la lutte contre l’insécurité routière. Un plan ambitieux comportant plusieurs phases est actuellement actif sur Djibouti ville. Il s’agit notamment d’une vaste campagne de sensibilisation par affichage sur le thème de la vitesse, du port de la ceinture de sécurité, du téléphone au volant et de la drogue. Par ailleurs la prévention routière sera renforcée dès la rentrée avec la distribution d’un guide de sécurité routière à tous les élèves. C’est aussi cela notre rôle, permettre à tout citoyen d’avoir les outils pédagogiques nécessaires à la bonne prise de décision. Nous espérons ainsi par la combinaison de plusieurs approches aboutir à une réduction sensible des accidents de la route. Au fil des années, la police a triplé son effectif féminin. Aujourd’hui la femme dans la police occupe de postes de hautes responsabilités. Elles sont officiers supérieurs, médecins, juristes ou encore ingénieurs. Leurs contribution au développement de la police est aujourd’hui incontestable. Elles sont dévouées et éprises de valeurs républicaines et participent à tous les niveaux sans complexes à la grandeur de la police. Je voudrais souligner ici que nous n’envisageons pas d’en rester là. Au contraire. C’est peu dire que nous sommes plus que jamais déterminés à faire plus, et surtout à faire mieux. C’est là notre priorité dans tous les projets et actions que nous entendons entreprendre à court et moyen terme. En ce sens, je suis heureux d’incarner ici l’institution qui est la nôtre et qui, devant vous tous, forme les vœux d’apporter sa pierre à l’édifice avec davantage d’ardeur et de dévouement. C’est une ambition noble certes, mais qui n’aurait de sens que si elle contribue de manière effective à la réussite de l’action gouvernementale. Je m’adresse ici à mes policiers, ceux que j’ai l’honneur de commander et qui sont ma fierté. Je veux leur dire combien je mesure le prix de mon exigence à servir cette institution et directement la population de notre pays. Je vous ai demandé beaucoup d’effort, je vous en demande encore car le chemin de la modernisation est loin d’être terminé. Je veux vous dire combien j’apprécie votre travail et votre dévouement au service de notre institution. Sachez que je suis à l’écoute de vos problèmes, de vos préoccupations et que j’essaie par tous les moyens qui sont mis à ma disposition, de vous apporter un statut digne d’une police de qualité. Avec l’appui du Président de la République et de son gouvernement nous avons changé l’ordre des choses établis jusqu’alors. Maintenant je m’efforce de vous apporter les moyens de travailler efficacement afin que nos concitoyens puissent vivre en toute sérénité dans notre beau pays. Je vais donc accentuer ces efforts et vous demande de vous engager à mes côtés car un chef ne peut pas porter seul un projet s’il ne reçoit pas l’adhésion et le plein engagement de ses subordonnés. Ce que j’attends de vous c’est :Tout d’abord en professionnel que vous êtes il m’apparaît opportun que vous soyez informés des nouvelles techniques policières qui existent de par le monde et qui permettent aux policiers d’agir en toute sécurité au profit de la population ; pour cela nous allons accentuer la formation en faisant appel à des moyens modernes ainsi qu’à des formateurs de qualité. Ces formations doivent profiter à faire de notre institution une police de proximité soucieuse du respect des lois et de l’ordre public tout en étant proche des problèmes de la population. Dans une république démocratique la police est un pilier fondamental du respect de la personne et en aucune manière l’action de la police ne doit être mise en doute et encore moins prise en défaut. Il existe un code et une éthique du policier de même que l’action du policier ne peut et ne doit être entravée par une quelconque action contraire à la loi, le policier a le devoir d’agir conformément à la loi et pour la loi, sans esprit partisan ou intérêt personnel. L’action du policier est mesurée et conforme à cette éthique du policier que je vous demande de respecter à la lettre. Je veillerai au respect de cette éthique et de cette déontologie. Comme je vous l’ai précisé précédemment il faut anticiper l’avenir et être prêt à faire face à toutes les formes de délinquance ou d’actions illégales et violentes. Pour cela il faut s’informer de tout ce qui peut se dérouler et se faire ailleurs en développant de multiples contacts et d’échanges fructueux de coopération ou de collaboration bilatérale.

Ne jamais se satisfaire de la routine et de la médiocrité ; au contraire, il faut se montrer inventif, réactif et entreprenant. Enfin je vous demande de continuer à servir avec honneur et fidélité, dans le pur respect des lois et des personnes, notre pays, ses institutions et ses citoyens. De votre action et de votre démarche dépendront la réussite de cette institution qu’est notre police. Je ne saurai clore mon allocution sans réitérer mes félicitations aux hommes et femmes de la Police Nationale qui souffle ses 40 bougies.