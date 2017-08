Des parlementaires américains au palais de la République

Trois membres de la Commission de la Défense du Congrès américain ont été reçus hier après-midi au palais de la République par le président Ismaïl Omar Guelleh. La coopération militaire entre Djibouti et les Etats-Unis et d’autres sujets d’intérêt commun ont été au menu des discussions entre le Président et les parlementaires américains.

Une délégation parlementaire américaine conduite par M. James Scott a été reçue hier après-midi par le président Ismaïl Omar Guelleh. Ces parlementaires, membres de la Commission de la Défense du Congrès américain ont eu un entretien avec le chef de l’Etat en présence du ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf et du chargé d’Affaires américain, Alexander Hamilton. Le général David Furness, du camp Lemmonnier, était également présent. Les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples ainsi que les voies et les moyens de les promouvoir et les développer davantage ont été abordées au cours de cette rencontre. Les discussions ont ensuite été étendues au partenariat stratégique que les deux nations entretiennent dans le domaine de la Défense et de la Sécurité. Il est à rappeler que la République de Djibouti est le seul pays africain abritant une base militaire américaine. Les parlementaires américains ont salué le précieux concours du Président et du Peuple de Djibouti à la Communauté internationale en matière de lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime. Outre les questions militaires, l’entretien a également porté sur d’autres aspects de la coopération bilatérale, notamment économiques.

A ce propos, le Chef de l’Etat a évoqué de nombreux partenariats économiques que les deux pays entendent entériner ensemble, dans un proche avenir.

Avec la réalisation de la centrale électrique de Damerjog et la mise en service de l’adduction d’eau transfrontalière depuis la localité éthiopienne d’Adagala, Djibouti pourra fournir en eau et en électricité le camp Lemmonier.