Palais de Justice/Ministère de la Santé : Le Premier ministre effectue des visites inopinées

Le Premier ministre, M. Abdoulkader Kamil Mohamed, s’est rendu dans l’après midi du jeudi 9 février dernier au palais de justice et au Ministère de la Santé pour constater de visu si les nouveaux horaires de travail sont respectés par l’ensemble du personnel de l’administration publique. Il s’agit de la troisième visite de ce genre depuis l’entrée en vigueur du décret relatif aux nouveaux horaires. Le Premier ministre a effectué en premier lieu une immersion au palais de justice où il a visité les différentes instances et les bureaux des magistrats en présence de deux procureurs en l’occurrence le procureur général et celui de la République. Ensuite, M. Abdoulkader Kamil Mohamed a fait de même dans les locaux de l’administration générale de l’hôpital Peltier et le bâtiment abritant les différentes directions du Ministère de la Santé. Lors de ces descentes inopinées, le Premier ministre a mis sur le déroulement du travail depuis l’instauration des nouveaux horaires et la présence des fonctionnaires de l’administration. « Je suis venu ici pour voir de près la situation et la manière dont le travail est effectué », a-t-il lancé à l’endroit des responsables des ces instituions et les employés.

Après plus de 1h30 de visites du terrain, il a été constaté que les fonctionnaires occupaient leurs bureaux. A cet égard, le Premier ministre a rappelé que les agents de l’Etat doivent respecter les nouveaux horaires de travail. Il les a exhortés à faire preuve d’assiduité pour avoir une administration efficiente et efficace qui puisse répondre aux enjeux de développement national.