Outillage et sensibilisation des leaders religieux : La stigmatisation et la discrimination, principaux obstacles à une riposte efficace au VIH/SIDA

Le Secrétariat exécutif de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a organisé hier, dans la salle de conférence du Haut Conseil Islamique de Djibouti, un atelier de formation et de sensibilisation de deux jours au profit d’une vingtaine de leaders religieux, notamment des oulémas et des imams des mosquées de la ville de Djibouti et des régions de l’intérieur. La séance solennelle d’ouverture de cet atelier s’est déroulée en présence de la secrétaire du PNLSPT, Mme Bahiyah Mohamed, du président du haut comité Islamique de la Fatwa, Cheick Abdourahman Mohamed Ali alias Abdourahman Chamsoudin, du secrétaire exécutif du haut comité islamique, M. Okieh Kowrah Farah, et de la présidente du réseau national du RNDP, Mme Isnino Farah Omar.

L’initiative vise à outiller les religieux pour leur permettre de porter le plaidoyer auprès des communautés afin de créer un environnement favorable à la prévention du VIH/SIDA, et de vulgariser les droits des personnes vivants avec le virus de l’immunodéficience humaine. Dans une brève allocution faite sur place , le secrétaire exécutif du Haut Conseil Islamique de Djibouti, M. Okieh Kowrah Farah, a fait observer que les imams n’ont pas seulement pour rôle de prêcher mais aussi de sensibiliser les gens sur la lutte contre la stigmatisation à l’endroit des personnes vivant avec le VIH, et des orphelins en particulier.

A savoir que dans la cadre de la riposte nationale, le pays s’est doté d’un PSN 2015-2017 visant l’accélération de la réponse nationale vers un accès universel aux services de prévention, de soins et de soutien aux PVVIH. Cependant, l’atteinte de cette vision est mise en cause par un contexte social stigmatisant, voire discriminatoire à l’endroit de tout ce qui concerne le VIH, réduisant ainsi l’utilisation des services de prévention et de traitement disponibles et contribuant à l’entretien de l’épidémie.

En effet, la stigmatisation et la discrimination constituent les principaux obstacles à une riposte efficace au VIH/SIDA.

