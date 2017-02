Organisation des 3èmes élections locales : Le ministre de l’Intérieur lève le suspense

Les prochaines élections locales sont les 3èmes du genre dans l’histoire de la République de Djibouti. Ces échéances électorales visent au renouvellement des élus locaux dont le mandat a expiré au début de l’année 2017. Après un examen minutieux des dossiers de candidatures, le Ministère de l’Intérieur a révélé hier par médias interposés au grand public djiboutien les listes validées par ses services compétents. Et ce dans le cadre des préparatifs de ce troisième scrutin local qui est prévu le 24 février 2017.

Une ambiance effervescence régnait hier au cabinet du Ministère de l’Intérieur. Les préfets respectifs de la capitale et des cinq régions de l’intérieur y côtoyaient les chefs de file des listes retenues en prévision des prochaines élections locales. Les visages des uns et des autres laissaient transparaître une montée d’adrénaline. Quand ils ont été invités à franchir la porte du bureau du ministre de l’Intérieur. M. Hassan Omar Mahamed les a reçus dans le respect des usages protocolaires. La rencontre était empreinte de solennité.

En effet, le ministre a adopté un ton solennel. Lorsqu’il a apporté des éclaircissements sur l’organisation des élections locales. Diverses leçons sont à tirer de l’intervention que M. Hassan Omar Mahamed a faite sous les feux des projecteurs des médias nationaux.

Les prochaines élections locales sont les 3èmes du genre dans l’histoire de la République de Djibouti. Ces échéances électorales visent au renouvellement des élus locaux dont le mandat a expiré au début de l’année 2017.

Hier était le temps de la validation des candidatures dans le cadre des préparatifs de ce troisième scrutin local, prévu le 24 février 2017.

Notons au passage que les débuts de la phase de dépôt des dossiers de candidature remontent au lundi 09 janvier 2017. Celle-ci s’est clôturée le samedi 21 janvier 2017 conformément au décret n°2017-005/PR/MI portant convocation du collège électoral et fixant la date des élections régionales et communales ainsi que les dates de dépôt des candidatures. Au cours de cette période, des partis politiques, des groupements des partis politiques et d’autres listes indépendantes ont déposé leurs dossiers de candidature auprès des administrations préfectorales de la capitale et des 5 régions de l’intérieur.

15 listes validées sur l’ensemble du territoire national

Après réception des dossiers de candidature et conformément aux textes juridiques régissant le processus électoral et notamment le processus de décentralisation, les préfets ont délivré des récépissés provisoires aux responsables de chaque liste. Les listes déposées ont fait l’objet d’une étude minutieuse pour s’assurer de la satisfaction des conditions requises par les candidats.

Au total, 15 listes ont été validées sur l’ensemble du territoire national. 8 d’entre elles ont été déposées par le groupement des partis de l’Union pour la majorité présidentielle (UMP). 3 autres ont été déposées le parti politique dénommé UDJ. Les 4 restantes ont été déposées par des candidats indépendants.

Les listes invalidées ont fait l’objet d’un rejet. Et ce en raison de la non-satisfaction des conditions qui étaient exigées pour les candidatures aux élections locales.

Bientôt, le démarrage de la campagne électorale

Pour les néophytes, le décret 2017-040 fixe les dates d’ouverture et de fermeture de la campagne électorale du 3ème scrutin local. Celle-ci débutera le samedi 8 février à 00H et s’achèvera le mercredi 22 février 2017 à minuit, pour le premier tour. Dans l’éventualité d’un second tour, la campagne électorale reprendra le jeudi 2 mars 2017 et se clôturera le 15 mars 2017.

En outre, conformément au décret n°2017-039 régissant les modalités d’organisation de l’élection régionale et communale, des emplacements spéciaux seront réservés aux candidats pour apposer leurs affiches électorales et autres messages de propagande. Toujours est-il que tout affichage électoral sauvage et autres messages de propagande au caractère similaire, relatifs à la consultation électorale, sont formellement interdits en dehors des panneaux prévus à cet effet.

Le processus électoral impose aussi quelques obligations pour les médias nationaux. Les candidats et leurs soutiens doivent bénéficier d’un accès équitable aux colonnes d’organes de presse écrite et aux antennes des services de radio et de télévision. Devoir d’information oblige.

Pour la consolidation des acquis démocratiques

En outre, les candidats et candidates en lice sont tenus de faire preuve de sens de responsabilité et de veiller au bon déroulement de la campagne électorale. Soulignons, si besoin est, que les propos injurieux, diffamatoires et anti démocratiques sont répréhensibles pénalement. Les principaux concernés se doivent par ailleurs de mener une campagne apaisée, constructive et instructive et instructive digne du degré de maturité atteint par notre démocratie. Le rappel émanait du ministre de l’Intérieur. Il s’adresse aux acteurs des différentes listes en lice.

Lesquels seraient bien inspirés de le prendre au sérieux. D’autant plus que l’imminence de l’échéance électorale de proximité semble susciter l’engouement de la population notamment des jeunes. Le constat vient traduire la volonté des moins de 35 ans à s’impliquer davantage dans la gestion des affaires publiques et illustre leur intérêt pour la consolidation des acquis de notre jeune démocratie.

Comme l’a martelé hier le ministre de l’Intérieur, son département ministériel a pris toutes les dispositions nécessaires quant au bon déroulement du processus électoral, et ceci, en parfaite coordination avec les diverses institutions concernées par le scrutin. D’où l’appel que M. Hassan Omar Mohamed a lancé au corps électoral djiboutien.

Il a fortement invité les électeurs et électrices à participer massivement au 3ème scrutin local afin de faire entendre leurs voix et s’acquitter de leur devoir civique.