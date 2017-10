ONU/Djibouti : Lancement du PNUAD 2018-2022

Le gouvernement de Djibouti et l’ONU ont lancé le Plan-cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement 2018-22. Un appel à la générosité de la communauté internationale est lancé à cette occasion pour un financement adéquat au PNUAD, qui demande la mobilisation de 190 millions de dollars.

Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, Barbara Manzi, ont conjointement procédé jeudi dernier, au Kempinski, au lancement du plan-cadre des Nations Unies pour l’assistance au développement (PNUAD) 2018-2022.

La cérémonie s’est déroulée en présence notamment de plusieurs membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique accrédités dans le pays.

Avec ce nouveau programme, l’ONU s’engage à soutenir les efforts du gouvernement pour relever les défis de développement du pays, tels que la réduction de la pauvreté, le renforcement des services sociaux et la bonne gouvernance et la résilience des populations vulnérables face au changement climatique. Le programme s’articule autour de la vision d’ensemble et la stratégie du système des Nations Unies par rapport à son appui à la réalisation des objectifs de développement nationaux fixés par le gouvernement et le peuple de Djibouti, sur une période fixe de 5 ans.

De ce fait, le PNUAD mobilisera les ressources et l’expertise de l’ONU, tout en renforçant la collaboration avec un large éventail de partenaires de l’Etat, la société civile, le secteur privé et la communauté internationale qui ont tous un rôle essentiel à jouer pour faire progresser le développement et atteindre le programme des objectifs de développement durable. « L’ONU à Djibouti se consacre à travailler avec les institutions et avec tous les partenaires pour relever les défis humanitaires et de développement auxquels le pays est confronté, de la création d’emplois aux réfugiés, en passant par les migrants, pour n’en citer que quelques-uns », a déclaré en substance la coordinatrice résidente du programme des Nations Unies à Djibouti, Barbara Manzi. « C’est seulement en travaillant ensemble et seulement si nous disposons des ressources suffisantes que nous pourrons bâtir un avenir meilleur et être fidèles à la promesse de ne laisser personne de côté, conformément aux engagements pris dans le cadre des objectifs de développement durable », a-t-elle précisé.

Pour sa part, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a réaffirmé l’engagement du gouvernement à travailler avec les Nations Unies à la réalisation de la vision énoncée dans le PNUAD.

« Le ministère a coordonné la préparation du programme des Nations Unies pour l’assistance au développement avec l’ONU pour assurer son alignement complet sur les priorités du gouvernement, telles que décrites dans la Vision Djibouti 2035 et le SCAPE formulées sous la direction du président de la République. La clé du succès est de garantir l’accès aux services de base, de promouvoir la création d’emplois et de fournir un soutien aux plus vulnérables », a-t-il souligné.

Conjointement, le ministre et la coordinatrice du système onusien à Djibouti ont appelé à la générosité de la communauté internationale pour fournir un financement adéquat au PNUAD, qui demande la mobilisation de 190 millions de dollars. Seulement 52 millions, 27% du la somme globale sollicitée, sont actuellement disponibles et 138 millions, soit 72%, restent encore à trouver.

La journée s’est clôturée par la signature de plusieurs documents de coopération qui s’inscrivent dans le cadre du programme des nations unies pour l’assistance au développement.

N. Kadassiya