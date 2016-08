Ils ont dit…Mohamed Moussa Souleh Président du syndicat des travailleurs Djiboutiens du camp Lemonnier

Je participerai assidument à cette formation en tant que président du syndicat des travailleurs Djiboutiens du camp Lemonnier car le thème du droit du travail est un sujet important pour nous, employés de la base militaire américaine. C’est un outil efficace pour nous afin de combattre les abus et les inégalités. Ce séminaire est aussi pour moi l’occasion de saluer les avancées et les résultats appréciables, ainsi que les réformes significatives réalisées par le Gouvernement, dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail, de l’harmonisation de la pratique nationale en matière de droit du travail conformément aux dispositions des conventions et normes internationales du Travail ratifiées par Djibouti. Cependant, Il me plait de souligner que certaines réformes restent encore à mener pour parfaire notre cadre législatif en matière du droit du travail dans la perspective d’offrir aux partenaires sociaux des instruments juridiques qui harmonisent les relations professionnelles et qui placent le capital humain au centre des préoccupations et des actions à mettre en œuvre pour promouvoir l’agenda du travail décent.

Secrétaire exécutif de la Réforme de l’Administration

M. Mohamed Awaleh

L’esprit de cette initiative du Ministère du travail, chargé de la reforme de l’administration adhère indéfectiblement aux engagements internationaux pris par notre gouvernement en la matière. On pourrait citer la convention N° 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et celle N°98 sur le droit d’organisation et de négociation collective ratifiées par notre pays en août 1978. Rappelons aussi que l’Etat Djiboutien, conformément à ses engagements, a pris des mesures visant à garantir la pleine application de ces dispositions internationales en droit interne. On pourrait citer l’adoption de la loi du 16 février 2011 qui corrige les points de divergences entre le Code du Travail et la convention n°87 sur la liberté syndicale, l’amélioration du taux de couverture conventionnelle des travailleurs pour répondre à l’exigence du salaire minimum imposée par la convention n°26 sur les méthodes de fixation des salaires minima , le renforcement des ressources humaines et matérielles du système de l’inspection du travail conformément aux objectifs fixés dans la convention n° 81 sur l’inspection du travail. Toutes ces mesures manifestent la réelle intention de notre gouvernement, qui au travers de sa politique, œuvre sans relâche à la promotion et à la protection des droits fondamentaux des travailleurs et ce, dans un souci de rehausser le climat social dans notre pays.