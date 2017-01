Ils ont dit… Mohamed Ahmed Cheick alias Cheicko, président de la fédération Djiboutienne d’athlétisme (FDA) :

Tous les présidents des fédérations qui étaient présents à l’assemblée générale du comité olympique ont voté pour Mme Aicha pour qu’elle continue encore à diriger le CNOSD pour un nouveau mandat. Nous lui avons accordé unanimement notre confiance car cette grande Dame a énormément contribué au développement du sport national. Elle fait partie des rares femmes à siéger au comité exécutif du CIO. Un poste obtenu grâce à ses efforts et à son leadership. C’est une femme qui a prouvé de quoi elle est capable surtout en Afrique où nous n’avons pas assez des femmes à la tête d’un comité olympique. Pour l’heure, elles sont deux femmes en Afrique et elles font un travail remarquable. Les fédérations Djiboutiennes sont très satisfaites du travail accompli par le CNOSD depuis que cette femme dynamique le dirige. Je tiens à lui rendre un vibrant hommage et l’invite à poursuivre l’œuvre entamée.

Ali Adabo, président de la fédération djiboutienne de natation (FDN) : Sous l’impulsion de la présidente du Comité National Olympique Djiboutien, Aicha Garad, les activités sportives en général et celles des fédérations en particulier ont connu un développement extraordinaire durant cette dernière décennie. Grace à ses efforts, la Solidarité Olympique a attribué 12 bourses à une dizaine d’athlètes et les nageurs Djiboutiens encadrés par notre fédération font partie des bénéficiaires de cette bourse. Pour son engagement au niveau national et international et pour son apport considérable au sport national, nous avons souhaité la voir continuer à diriger le comité olympique. Je dois vous faire observer que le Grèce qui a inventé les jeux olympiques ne siège pas au comité exécutif du CIO, un siège qu’on acquiert à titre individuel. C’est grâce à ses efforts et à son prestige sur la scène sportive internationale et surtout grâce à son charisme que nous siégeons au sein du comité exécutif du CIO. Autant d’atouts dont notre présidente dispose et qui font la fierté de tous les Djiboutiens en général et des sportifs en particulier.