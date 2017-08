ONG « Paix & Lait » : D’une pierre deux coups

L’organisation non gouvernementale « Paix & Lait », a organisé hier, en son siège, une cérémonie de clôture d’un atelier de formation en gouvernance. La cérémonie de clôture a été présidée par le vice-président et président intérimaire du conseil d’administration de l’ONG Paix & Lait, Mahamoud Hassan Said. Notons la présence sur les lieux du représentant de la FAO à Djibouti, Dr. Fallou Gueye, de 2 Directeurs exécutifs de l’ONG Paix & Lait, et du coordonnateur du projet.

L’événement est allé de pair avec la mise en place de la coopérative gérante de la Mini-Laiterie de Djibouti.

De manière plus explicite, l’atelier a débuté mardi dernier. Ces assises de 2 jours ont regroupé sur place une trentaine d’éleveurs et de producteurs de Djibouti et des localités périphériques. L’objectif de l’atelier est de renforcer les capacités organisationnelles de ces agro-éleveurs.

La tenue de cet atelier de formation en gestion administrative et financière de coopérative s’inscrit dans le cadre du projet d’appui technique à l’aménagement des points de collecte et de commercialisation du lait par la mise en place et le fonctionnement de mini-laiteries implémentées par l’ONG Paix & Lait, avec l’appui financier du bureau de la FAO à Djibouti. Ce programme vise à améliorer la sécurité alimentaire et les moyens d’existence des acteurs de la filière laitière par la fourniture d’un appui technique à l’aménagement des points de collecte et de commercialisation du lait par la mise en place et le fonctionnement de mini-laiteries les conditions de vie des éleveurs tout en permettant le développement de toute la filière laitière en Djibouti.

Le dernier jour de l’atelier de formation a coïncidé avec l’organisation de l’assemblée générale constituante de la coopérative gérante de la mini-laiterie. Les principaux concernés étaient les 30 producteurs et éleveurs, bénéficiaires de la formation de 2 jours en gestion administrative et financière de coopérative.

En leurs qualités de représentants de leurs localités respectives mais également de membres fondateurs de la coopérative, ils auront la lourde charge d’assurer le management de la mini-laiterie. Après lecture et approbation du statut et du règlement intérieur de la coopérative, les 30 délégués représentant une quinzaine de localités ont élu par consensus le bureau du conseil d’administration de la coopérative.

Neima Ahmed