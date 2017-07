ONG « Paix et Lait » à Ali-Sabieh : Priorité au suivi-évaluation des projets de développement local

La nouvelle équipe dirigeante de l’organisation non gouvernementale, dénommée « Paix et Lait », s’est rendue jeudi 6 juillet dernier dans la région d’Ali Sabieh. Celle-ci était composée du président du conseil d’administration de cette ONG, Aboubaker Daher Awaleh, du vice-président, Mahamoud Hassan, du directeur exécutif, Elmi Awaleh Elabeh, du directeur administratif et financier, Ahmed Daher, et des responsables des projets d’appui aux coopératives agricoles en cours d’exécution dans la région assajog.

Leur tournée s’inscrivait dans le cadre de la reforme institutionnelle et organisationnelle, engagée il y a un mois en son sein par l’ONG d’utilité publique.

La première étape de cette tournée d’évaluation a été la localité de Dhanaan, distante d’une dizaine de kilomètres d’Ali Adde. Notons au passage que le ministre du Travail, chargé de la Réforme de l’Administration, avait également fait le déplacement.

Citons en l’occurrence Hassan Idriss Samrieh. Le ministre et ses accompagnateurs ont passé la soirée de jeudi dernier au village de Dhanaan. Ils y ont rencontré des notables coutumiers avec lesquels ils ont partagé autour d’un feu un dîner traditionnel. Les visiteurs ont pu s’enquérir auprès des vieux sages de la situation des nomades et de leurs besoins les plus pressants. Après cette nuit d’échanges fructueux, le ministre et sa délégation ont pu visiter deux exploitations agricoles de Dhanaan. Lesquelles figurent parmi les zones cibles du projet d’appui aux coopératives agricoles, financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par « Paix et Lait ». Le lendemain, vendredi 7 juin 2017, les bénévoles de l’ONG étaient de passage au village de Guestir, situé à proximité des frontières de la Somalie et de l’Ethiopie, où ils ont pu constater de visu l’état des lieux d’une école primaire, construite récemment sur l’initiative de la société civile assajog. Ils ont ensuite pris le chemin d’Assamo.

Ils sont arrivés sur place après le coucher du soleil. Cela n’a pas empêché les dirigeants de «Paix et Lait » d’avoir des entretiens nocturnes avec les membres de la coopérative agricole d’Assamo, bénéficiaire d’un renforcement de capacités techniques grâce au soutien financier de l’Union Européenne. Tout comme celle de Mouloud à Dikhil, et de deux autres coopératives qui se trouvent respectivement à Tadjourah et à Obock.

Dans le cadre de ce programme de développement local, les acteurs de la coopérative agricole d’Assamo ont pu acquérir un lot d’outils agricoles. L’utilisation de ces matériels modernes et l’appropriation collective de la technique, dite «goutte à goutte », leur ont permis d’accroître le rendement de leurs récoltes.

Le constat explique le satisfecit des dirigeants de l’ONG « Paix et Lait » qui se sont félicités de la maîtrise de ce savoir-faire par les agriculteurs d’Assamo. Ceux-ci ont, à leur tour, mis l’accent sur les vertus productives de l’irrigation via « le goutte à goutte » dans leurs périmètres agricoles.

Les fermiers assajogs n’ont pas manqué de louer l’engagement citoyen des bénévoles de l’ONG «Paix et Lait » qui effectueront des actions similaires d’évaluation et de suivi de leurs projets d’appui au développement des communautés rurales de Tadjourah et d’Obock dans les semaines à venir.