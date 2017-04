Une ONG danoise appuie l’ONARS dans la gestion des camps

L’ONG danoise DRC a lancé dimanche dernier un atelier de formation destiné à renforcer les capacités des agents de l’ONARS en matière de gestion des camps de refugiés.

L’atelier de formation lancé dimanche au profit de l’ONARS par l’ONG danoise DRC devrait être clôturé ce mercredi. Il s’agit d’un atelier de quatre jours axé sur la gestion et la coordination de camps destiné aux personnels de l’ONARS, pour renforcer leurs capacités. Le lancement de cet atelier a vu la participation du Coordinateur de projets de l’ONARS, de l’Administrateur principal chargé de la Protection du HCR, ainsi que les Chefs de Camps.

Financièrement soutenu par ECHO, l’Agence humanitaire de l’Union Européenne, cet atelier qui a été préparé par DRC en collaboration avec l’ONARS fait suite à d’autres initiatives qui avaient été menées l’année dernière quand DRC avait déployé un expert qui était basé à Obock chargé de soutien à l’ONARS en CCCM.

L’objectif de cet Atelier sur la gestion des camps est de familiariser les participants à l’utilisation du ‘‘Camp Management Toolkit’’ et d’identifier leurs rôles et leurs responsabilités conformément à la stratégie de gestion et de coordination des camps. La Gestion et la Coordination des camps s’inscrit aussi dans le concept global de Protection des réfugiés et de Gestion du cycle de Projets. Cet atelier touchera aussi tous les aspects pendant ces quatre jours.

C’est une formation certifiante qui est conduite par un Expert international qui dispense de telles formations depuis des années dans plusieurs pays d’Afrique.

Le Conseil Danois pour les Réfugiés est présent à Djibouti depuis Avril 2015. Dès le début, le DRC a bénéficié du soutien du Gouvernement de Djibouti et de l’ONARS en particulier et du HCR pour mener à bien les activités de protection et de promotion de moyens de subsistance par la création des activités génératrices de revenus par et pour les réfugiés grâce à l’appui de différents bailleurs de fonds.

Cet atelier de formation intervient à une période où notre pays connaît un nouvel afflux de réfugiés.

Sadik Ahmed