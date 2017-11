ONEAD : Hommage et reconnaissance à 8 cadres partant à la retraite

L’Office national de l’eau et de l’assainissement de Djibouti (ONEAD) a organisé hier dans ses locaux une cérémonie honorifique rendant hommage et reconnaissance à 8 cadres de l’établissement qui s’apprêtent à partir à la retraite en 2019. A cette occasion, le directeur général de l’ONEAD, Mohamed Fouad Abdo, et le comité de direction composé de hauts responsables – des directeurs technique, administratif, comptable et commercial – ont à tour de rôle remis un certificat d’honneur et un chèque bancaire à chacun des agents primés pour les années de service rendu à l’office national de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti. Ces futurs retraités, dont le plus ancien a 42 ans de service, ont, dans le cadre de leurs fonctions respectives, formé les nouvelles générations d’agents de l’ONEAD.

« C’est la première fois dans l’histoire de l’ONEAD qu’on honore des agents qui partent à la retraite. Cela nous permet de sortir par la grande porte », a confié l’un des agents primés dans une brève intervention faite au cours de la cérémonie qui s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse.