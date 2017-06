ONARS : Un Iftar collectif et un pot de départ le représentant du PAM

Le secrétaire exécutif de l’ONARS, M. Houssein Hassan Darar, a convié mardi dernier, le représentant du PAM, M. Jacques Higgins, en fin de mandat, à un pot de départ à l’occasion d’un iftar collectif qu’il a organisé pour *les réfugiés et les cadres de son institution. L’occasion de rendre hommage à un haut fonctionnaire onusien qui s’est illustré durant ces quatre dernières années dans le domaine humanitaire.

Le temps était aux retrouvailles mardi dernier, entre la communauté des réfugiés et les personnels de l’ONARS, qui sont au four et au moulin pour veiller à ce qu’ils ne manquent de rien. C’était à l’occasion d’un iftar collectif et un pot de départ organisé en l’honneur du représentant du PAM, M.Jacques Higgins, en fin de mandat et appelé à d’autres fonctions par l’agence onusienne.

Un moment chaleureux de partage et de recueillement qui avait aussi une solennelle et engagée. Le patron de l’ONARS avait convié également le représentant du HCR, M. Abdoulaye Barry, et un membre du cabinet du ministre de l’intérieur. Pari réussi car il aura fait d’une pierre deux grands coups : célébrer à sa manière la journée mondiale des réfugiés autour de ce savoureux iftar collectif et offrir un pot de départ digne de son rang d’un officiel très en vue des agences onusiennes en fonction à Djibouti.

Les réfugiés, une bonne cinquantaine triés sur le volet dans les différentes communautés Somalienne, Ethiopienne, Erythréenne et Yéménites ainsi que des personnalités issues des agences et organisations internationales ont allègrement pris part à la cérémonie.

L’évènement a tenu toutes ses promesses, l’ONARS a fait œuvre utile et ravivé les liens intimes et fraternels entre les personnels de son institution, les agences internationale et les partenaires avec les réfugiés qui ont trouvé des cœurs qui et des bras qui leurs sont grands ouverts et une société plus solidaire et plus partageuse de ses ressources et de ses valeurs.

Ce fut d’ailleurs le message du doyen des réfugiés Somaliens, M. Haga Ismail qui a exprimé ses plus sincères remerciements aux autorités et au peuple de Djibouti. Il a longuement et chaleureusement réaffirmé tout le réconfort et le bonheur qu’il a trouvé auprès de ses «frères et sœurs » djiboutiens. « Vous savez, je suis arrivé en 1994, avec ma femme et mon fils. Et aujourd’hui, je suis béni avec sept enfants tous épanouis et qui sont parfaitement insérés dans le tissus social ». Comme lui, d’autres figures de communautés de réfugiés ont témoigné et se sont confondus en remerciements.

Dans un second temps, le secrétaire exécutif de l’ONARS, M. Houssein Hassan Darar, a fait un long et dithyrambique hommage à son «ami » Jacques HIGGINS, patron du PAM, qui arrive en fin de mandat à Djibouti, à l’issue de quatre années pleines et réussies. « M. Higgins s’est illustré chez nous comme un cadre onusien compétent, dynamique et plein de bonne volonté. Son arrivée aura coïncidé avec de nombreux évènements qui ont mis en état d’alerte et mobilisés les autorités publiques mais aussi la communauté nationale et internationale ainsi que les agences internationales. La crise au Yémen, les famines en Somalie et alentours, ainsi que d’autres contingences appelaient des réponses fortes et M. Higgins a été au cœur du dispositif de mobilisation » a-t-il martelé, sous les applaudissements de l’assistance.

Un hommage partagé par le patron du HCR, M. Abdoulaye Barry et le conseiller du Ministre, M. Moustapha Houssein. « Ce fut un bonheur de travailler et de coopérer avec M. Higgins, et nous lui souhaitons bon vent et bonne mer pour ses nouvelles fonctions au sein du PAM » ont-ils dit.

L’intéressé n’a pas boudé son plaisir tout en exprimant sa nostalgie de ce « formidable pays où le PAM bénéficie d’une très bonne appréciation. J’ai pu compter sur un appui de tous les moments des autorités publiques mais aussi du peuple et des figures de la société civile pour mener à bien les missions urgentes et les opérations courantes de notre agence. Et cela me donne le sentiment d’avoir bénéficié de toutes les facilités pour pouvoir travailler dans les meilleures dispositions » a-t-il dit.

Plus généralement, et plus personnellement, M. Higgins, a dit regretter Djibouti, qui lui rappelait beaucoup son Québec et surtout sa ville natale de Montréal. « Djibouti, ilôt francophone au milieu d’un océan anglophone ressemble beaucoup à MONTREAL qui est aussi francophone dans le grand nord américain totalement anglophone. Et la chaleur humaine, le bon vivre, la candeur et surtout le contact facile avec les gens me manqueront certes à Washington où j’irais exercer mes nouvelles fonctions » concluait-il.

Au terme de 23 années au PAM, c’est la première fois que M. Higgins s’est vu confier les clés d’un bureau local de l’agence onusienne.

A Djibouti seulement, il a été représentant pour la première fois. Des hautes fonctions exaltantes qui lui ont donné à prendre la hauteur de vue nécessaire et cerner l’importance capitale de notre pays dans la sous région. «Djibouti est la parfaite plate-forme aussi bien économique, qu’humanitaire » car, a-t-il expliqué, « le pays offre un formidable accès pour déployer les aides d’urgences dans la sous région et toute l’Afrique. D’où le choix du PAM d’y établir sa plus grande base logistique dans le monde. » « Monsieur Jacques HIGGINS, vous repartez avec Djibouti dans votre cœur et nous disons au revoir à un ami cher » a conclu le Patron de l’ONARS qui lui a remis un magnifique présent en guise de cadeau d’adieu.

