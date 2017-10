OIM/UNFD : L’OIM et l’UNFD organisent une soirée sur les risques liés à la migration irrégulière

L’Organisation Internationale pour les Migrations et l’Union Nationale des Femmes Djiboutiennes ont organisé hier soir au centre de développement communautaire d’Arhiba une soirée de sensibilisation sur les risques de la migration irrégulière.

Hier soir, les habitants du quartier Arhiba ont répondu en masse à l’invitation de l’organisation internationale pour les migrations et l’union internationale des femmes djiboutiennes qui y ont conjointement organisé une soirée d’animations et de sensibilisation sur les risques liés à la migration irrégulière.

Des danses et des sketchs ont été proposés aux parents et aux enfants qui sont venus nombreux.

Interprété par les comédiens de la troupe « La Voix de l’est », le sketch en afar intitulé « désillusion fatale»racontait les périples des jeunes migrants.

La pièce a permis au public de comprendre les réalités difficiles du trajet en mer pour les migrants essayant de rejoindre la péninsule arabique pour des raisons économiques ou autres.

Par ailleurs, ce sketch a été reproduit aux mois d’avril et de mai dans les différentes régions de l’intérieure.

Dans le programme de la soirée étaient inclues des démonstrations de taï chi, de danses modernes et folkloriques. La soirée a accueilli plus d’une soixantaine d’habitants du quartier Arhiba dont des familles migrantes.

Rencontre avec les communautés migrantes … Toujours dans la même optique, l’OIM et l’Unfd ont organisé samedi, une soirée de discussions avec la communauté migrante installée à Arhiba. Cette rencontre avec les communautés locales et migrantes du quartier d’Arhiba a réuni plus d’une trentaine de personnes au centre de développement communautaire de ce quartier.

Plusieurs thématiques ont été abordées telles que les conditions de vie dans le quartier, la cohabitation entre les deux populations, l’accès à l’information, aux soins et à l’école pour les enfants nés de parents issus de la migration, ainsi que l’hygiène, les problèmes liés au logement et bien d’autres sujets.

Les intervenantes de l’UNFD et l’OIM ont pu recueillir les récits de vie de ces populations et ont fourni des conseils sur l’hygiène et les perspectives d’avenir pour les jeunes enfants scolarisés.

N. Kadassiya