OIM/RdD/Confédération Suisse : Consultations nationales pour des migrations plus sûres

La salle de réunion de l’institut des études diplomatiques a abrité hier une consultation nationale sur la contribution de Djibouti au pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Ce pacte est appelé à offrir un cadre fédérateur constitué de principes, d’engagements et d’accords communs entre les états membres concernant tous les aspects des migrations internationales, y compris l’aide humanitaire, le développement et les droits de l’homme. Au niveau national, il s’agira pour les participants d’établir une stratégie nationale en matière de migration qui honorera les engagements de notre pays et qui s’inscrira dans le cadre du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Organisée par l’organisation internationale pour les migrations, OIM, cette rencontre a réuni plusieurs membres du gouvernement et des corps constitués …

Le 19 septembre 2016, les Nations Unies ont adopté la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, au titre de laquelle les états membres se sont engagés à élaborer un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

L’OIM estime que ce processus offre à la communauté internationale une occasion rare d’apporter une contribution déterminante à la gouvernance mondiale des migrations. Le pacte mondial, tel que l’envisage l’OIM, permettra de renforcer la coordination sur les questions multidimensionnelles de la migration internationale et servira de cadre global de coopération internationale dans le domaine de la migration et de la mobilité humaine et sur tous les aspects des migrations internationales.

C’est dans ce contexte que s’est ouvert hier dans la salle de réunion de l’institut des études diplomatiques, les consultations nationales sur la contribution de notre pays au pacte mondial sur les migrations.

La cérémonie d’ouverture a vu la présence du ministre de l’intérieur, M. Hassan Omar, du ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed, de la secrétaire d’Etat aux affaires sociales,

Mme Mouna Osman, de la ministre de la femme et de la famille, Mme Moumina Houmed Hassan, du directeur général de la police nationale, le Colonel Abdillahi Abdi Farah. Les préfets des régions de l’intérieur, des conseillers, ainsi que plusieurs représentants d’organisations internationales, et des représentants des corps constitués étaient également présents.

Le pacte mondial sur les migrations, une meilleure coopération des états… Renforcer la coopération internationale en matière migratoire et la gouvernance des migrations en vue de l’adoption d’un « Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières » en 2018 est l’objectif que s’est fixée la communauté internationale lors du Sommet de New York sur les réfugiés et les migrants le 19 septembre 2016.

En donnant corps à cette vision, le pacte mondial sur les migrations deviendra un cadre fédérateur régissant la gouvernance mondiale des migrations grâce à un ensemble de principes communs, d’engagements et d’accords.

Il accordera une place centrale aux droits, aux besoins, aux capacités et aux contributions des migrants, afin de garantir leur sécurité, leur dignité et leurs droits.

Le pacte mondial a pour objet de réaliser le potentiel de développement des migrants et d’exploiter les avantages indirects qu’apporte la migration aux sociétés d’origine et d’accueil et, à cet effet, mettra à la disposition des états une série de principes directeurs et d’outils connexes devant permettre de gérer les migrations avec efficacité et dans le respect de la dignité humaine, d’encourager la migration régulière et de prévenir la migration irrégulière.

Il marquera une étape clé vers l’avènement d’un monde où la migration est un choix et non plus une nécessité, et où elle est bien gérée et peut être une force positive pour les personnes, les sociétés et les états.

Ce faisant, il contribuera à la facilitation de migrations sûres, ordonnées et régulières, améliorant par là la protection des droits des migrants ; à la réduction des migrations forcées et irrégulières et, le cas échéant, à l’atténuation de leurs incidences ; et aux mesures prises face aux conséquences pour la mobilité des catastrophes naturelles et d’origine humaine.

Dans son discours d’ouverture, la cheffe de mission de l’organisation internationale sur les migrations, Mme Lalini Veerassamy a déclaré que l’Afrique devait faire valoir ses opinions dans le cadre de ce pacte mondial. « Il faut qu’on arrive à se mettre d’accord sur un intérêt commun pour protéger les mineurs, mais également les femmes, les victimes de la traite humaine. Il faut pour cela des actions concrètes telles que le pacte mondial », a-t-elle précisé.

Le ministre de l’intérieur, Hassan Omar Mohamed a quant à lui mis l’accent sur les engagements pris pour les refugiés lors de ce sommet mondial par notre pays parmi lesquelles il a cité la promulgation de la loi portant sur le statut des refugiés et la signature d’un mémorandum sur l’éducation des enfants des refugiés.

« Quant au volet migration il s’agit d’un sujet complexe et délicat qui requiert une attention particulière et une réponse concertée de la part des pays de l’IGAD. Pour sa part, la République de Djibouti a entrepris un ensemble de mesures concrètes destinées à renforcer et à consolider sa stratégie nationale de gestion sur la question migratoire dans son ensemble », a-t-il précisé

En ma qualité de coordinateur national de la politique migratoire du gouvernement a-t-il poursuivi, il est de mon devoir en premier lieu, et de celui de l’ensemble des membres du gouvernement, de renforcer et de consolider un mécanisme de coordination qui soit à la mesure de notre engagement et à la hauteur des efforts déployés.

La journée s’est poursuivie par des travaux de groupe et la restitution de ces travaux ainsi que la validation des recommandations.

N. Kadassiya