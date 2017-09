OIM/RdD : Réflexions sur les flux migratoires

La salle de réunion de l’hôtel Sheraton a abrité les 13 et 14 septembre une réunion technique régionale sur la migration mixte. Le thème retenu pour cette année fut « améliorer la protection des migrants dans la corne de l’Afrique et le Yémen ».

La septième édition de la réunion régionale technique sur la migration mixte s’est clôturée jeudi après-midi au Sheraton Hôtel. Ces assises annuelles ont regroupé de hauts responsables nationaux, régionaux et internationaux tous concernés par la problématique de la migration, mais aussi des représentants des agences onusiennes.

L’ouverture de cette réunion a été présidée par le ministre de l’intérieur, M. Hassan Omar, le directeur régional de l’est et de la Corne de l’Afrique pour l’OIM M. Jeffroy Labovitz, la représentante résidente du PNUD à Djibouti, Mme Barbara Manzi, et la chef de mission de l’Organisation Internationale pour la Migration à Djibouti, Mme Lalini Veerassamy.

A titre de rappel, les réunions techniques régionales sont une initiative dirigée par le gouvernement avec l’appui de l’OIM. L’objectif principal de cette réunion est d’aider les gouvernements et en particulier les ministères liés à la gestion ou à l’exploitation des centres d’accueil des migrants à favoriser les discussions techniques et la collaboration sur les questions de migration mixte transfrontalière. Ces assises annuelles offrent aussi l’occasion d’examiner les progrès réalisés dans la région au cours de l’année écoulée en termes de bonnes pratiques en matière de gestion de migration mixte. Cela permet également de discuter dans les groupes de travail des préoccupations actuelles sur des sujets clés dans le domaine de la migration mixte en mettant l’accent sur l’amélioration de l’assistance fournie aux migrants vulnérables dans les centres d’accueil.

Dans la série des discours officiels, le directeur régional de l’OIM, M. Labovitz a déclaré que l’année 2016 représentait une année record pour les migrants qui ont traversé le Yémen, soit environ 117 000 personnes, ce qui équivaut à environ 10 000 par mois. « L année 2017 a été caractérisée par de nombreux accidents tragiques au Yémen. Citions notamment l’attaque qui a eu lieu en mars 2017 et qui a causé la mort de 42 personnes parmi les 145 migrants. »

La représentante résidente du PNUD, Mme Barbara Manzi, a pour sa part précisé que la migration et les migrants qui traversent cette région restent des personnes très vulnérables. « Ces rencontres sont importantes pour mieux comprendre les particularités et les défis de la migration mixte dans les pays et les régions concernés, pour mieux se connaitre afin de créer un réseau et arriver à des réponses communes pour permettre une meilleure gestion des flux migratoires complexes de cette région ».

La chef de mission de l’Organisation Internationale pour les migrations, Mme Lalini Veerassamy, a mis l’accent sur la question de la vulnérabilité des migrants. « Il s’agit d’enfants, de femmes, de personnes âgés, et aussi de mineurs non accompagnés, et nous devons unir nos forces pour protéger ces personnes ».

Le ministre de l’intérieur, Hassan Omar, a rappelé la position stratégique de notre pays, « à la croisée des chemins dans une corne d’Afrique en proie à une instabilité chronique, a très tôt tracé son destin de zone de transit ».

N. Kadassiya

Le Point avec Hassan Omar Mohamed, ministre de l’Intérieur

« Les tendances récentes indiquent que plus de 400 migrants transitent chaque jour par Djibouti et plus de 120 000 demeurent de façon permanente sur notre territoire. L’accueil, l’encadrement, la protection et l’assistance en faveur du flot ininterrompu et intarissable des migrants, constitue pour nous une tâche titanesque à laquelle nous tentons de faire face avec constance et détermination par devoir et pas conviction. Depuis notre dernière rencontre à Addis-Abeba, la RdD a entreprit un ensemble des mesures destinées à renforcer et à consolider sa stratégie de gestion de la question migratoire dans son ensemble. Parmi les mesures entreprises, je voudrais rappeler la réhabilitation du MRC d’Obock en 2017, puis la loi sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicites des migrants qui placent notre pays sur le podium des pays très engagé dans la lutte et la protection sur le plan international. Et sans oublier la récente loi sur le statut des réfugiés qui s’inscrit dans le cadre des engagements pris par le président de la république en septembre 2016, devant l’assemblée générale des Nations Unies. Avant de conclure, je voudrais saisir cette occasion pour souligner la décision historique du chef de l’état d’intégrer les enfants réfugiés en RdD dans le système éducatif national. Cette sage décision, unanimement saluée par la communauté internationale témoigne une fois de plus la volonté du gouvernement pour mieux assister et protéger les réfugiés et demandeurs d’asiles à Djibouti. En ce sens, une forte délégation dont le ministre de l’éducation était présente à Ali-Addeh, la semaine dernière pour la rentrée scolaire historique des enfants réfugiés ».