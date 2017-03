OIM/MAECI Migration de travail et mobilisation de la Diaspora : Créer des synergies positives

L’institut d’études diplomatiques (IED) a abrité dimanche dernier l’ouverture des travaux d’un atelier organisé par l’organisation internationale pour les migrations (OIM). D’une durée de 3 jours, les modules de la session de formation s’articulent autour de la migration et du développement. Ces assises réunissent des représentants de différents ministères sectoriels. Lesquels sont appelés à mieux comprendre l’impact positif que peut avoir la migration.

Chaque jour, des milliers de migrants traversent les mers du monde, à la recherche d’un avenir meilleur pour leurs familles. Une fois insérés dans le système de leur pays d’accueil, ces migrants n’oublient pas pour autant leurs pays d’origine et participent à leur façon à leur développement.

C’est pourquoi l’organisation internationale pour les migrations a organisé conjointement avec le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale(MAECI) un atelier de 3 jours sur la migration et le développement. La cérémonie inaugurale a vu la participation de la cheffe de mission de l’OIM à Djibouti, Lalini Veerassamy, du directeur des relations multilatérales au MAECI, Guelleh Idriss Omar.

La session de formation est animée par un spécialiste régional sur la migration et le travail, Jo Rispoli. Ces assises studieuse réunissent des cadres supérieurs issus des rangs respectifs des ministères sectoriels de la santé, des affaires sociales, des finances, de l’intérieur, du travail, des affaires étrangères, et de l’éducation nationale. Parmi les apprenants figurent des professionnels de la DISED et des représentants de la diaspora djiboutienne à l’étranger.

Dans son discours d’ouverture de la formation, la cheffe de mission de l’OIM a rappelé le rôle crucial de son institution dans le domaine de la migration. « Cela fait déjà six décennies que l’OIM se situe à l’avant plan de la scène internationale pour offrir un service de qualité à ses états membres dans le domaine de la gestion de la migration. Seule organisation internationale dotées aujourd’hui d’un mandat mondial sur la migration et présente dans le monde entier pour s’occuper des questions de migrations, l’OIM est attachée a un dialogue, a des partenariats et à la création d’un consensus reposant sur ses états membres », a-t-elle déclaré .

Pour sa part, le directeur des relations multilatérales au MAECI a mis en exergue les efforts constants du président de la République et des membres de son gouvernement, tournés vers la consolidation de nos acquis de développement socioéconomique. Et ce notamment, a-t-il ajouté, grâce aux contributions de la diaspora djiboutienne. « Notre gouvernement à travers le Ministère des Affaires étrangères a décidé de donner le 9 septembre 2015 un statut d’ONG au Global Djibouti Diaspora qui a officiellement ouvert son bureau. La puissance et le potentiel de la diaspora sont évidents aujourd’hui et le gouvernement de Djibouti est prêt à accomplir et à créer des partenariats étroits et productifs avec les communautés djiboutiennes établies a l’étranger», a-t-il rappelé. A l’entendre, les multiples initiatives de la diaspora constituent de véritables atouts au développement. C’est pourquoi le haut fonctionnaire a plaidé en faveur de la mise en place favorable aux membres de la diaspora, désireux de contribuer au processus de développement national. En clair, il est primordial d’encourager les investissements, d’établir des relations économiques et sociales, d’accélérer les réformes structurelles et prendre des mesures incitatives dans ce sens.

« L’appropriation par les pays des stratégies de mobilisation de la diaspora et l’établissement de relations solides avec la diaspora fondées sur une vision et des objectifs partagés peuvent contribuer à créer une synergie positive entre la diaspora et notre gouvernement », a-t-il conclu.

C’est dire l’intérêt des travaux de l’atelier sur la migration de travail et la mobilisation de la Diaspora, censés se clôturer ce mardi 7 mars 2017 au sein de l’IED.

N. Kadassiya