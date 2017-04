OIM/Ambassade du Japon/Garde-côtes : Les garde-côtes mieux équipés pour sauver des vies

L’organisation internationale pour les migrations a remis hier au corps des Garde-côtes djiboutiens un don de matériels de recherche et de sauvetage. Ce don s’inscrit dans le cadre du projet de protection des migrants financé par le gouvernement du Japon et mis en exécution par l’OIM. Le titre du projet dans lequel s’inscrit cette donation est « Renforcement de la sécurité à Djibouti et la sécurité des migrants à travers la lutte contre la traite, la sécurité maritime et l’assistance d’urgence ». Le matériel donné était composé de jumelles de vision nocturne résistantes à l’eau, de gilets de sauvetage et de projecteurs résistant à l’eau.

Chaque année, de milliers de migrants perdent la vie en mer. Notre pays, bordé par plusieurs pays en conflit, est une terre de passage pour les candidats à l’émigration fuyant la détresse et les guerres fratricides. Le corps des gardes-côtes djiboutiens, jeune institution, déploie chaque jour ses hommes pour sécuriser nos eaux territoriales et ainsi sauver des milliers de vies.

C’est dans ce cadre que le gouvernement du Japon, qui constitue le troisième bailleur de fond de l’OIM a procédé hier à la remise d’un don de matériel de sauvetage aux gardes-côtes djiboutiens.

La cérémonie qui s’est tenue au quartier général des gardes-côtes a vu la participation de l’ambassadeur du Japon, Tatsuo Arai, du représentant résident de la JICA à Djibouti, M. Sasade Koichi, de la chef de mission de l’OIM, Lalini Veerassamy, et du colonel des garde-côtes, Mohamed Wais Bouh.

Dans son mot de remerciements, le colonel à la tête des Garde-côtes, Wais Omar Bogoreh, a d’emblée loué l’excellence des relations entre l’OIM et les garde-côtes.

« L’OIM apporte une forte contribution afin d’apporter son soutien indéfectible et sans relâche pour sauver les migrants en mer».

Pour sa part, l’ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsuo Arai, a précisé que Djibouti constituait un lieu de transit pour de nombreux migrants des pays voisins.

« Nous reconnaissons qu’il y a des migrants qui tentent de traverser le détroit de Bab-el Mandeb d’une manière périlleuse ».

Par ailleurs, l’ambassadeur japonais a précisé que son gouvernement avait toujours soutenu les garde-côtes depuis leur établissement pour le renforcement de ses capacités. « J’espère que le matériel remis contribuera à la mission des garde-côtes et souhaite davantage de performance ».

La chef de mission de l’OIM, Mme Veerassamy a rappelé que le gouvernement du japon constituait un précieux donateur. « Le gouvernement du Japon constitue le troisième donateur de l’OIM et à ce titre, je voudrais le remercier pour son soutien inconditionnel », a-t-elle précisé.

La chef de mission de l’organisation internationale pour les migrations a par ailleurs déclaré que jusqu’en 2016, 5000 migrants avaient péri en mer « Cette tragédie démontre la vulnérabilité des migrants », a-t-elle ajouté.

N. Kadassiya