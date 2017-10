OIM : William Lacy Swing remercie les autorités djiboutiennes

Suite à sa visite dans notre pays la semaine dernière, le directeur général de l’Organisation Internationale pour les migrations l’ambassadeur William Lacy Swing, a tenu à remercier les autorités nationales pour l’accueil qui lui a été réservé mais aussi pour la distinction de l’Ordre du 27 juin qui lui a été décernée. Voici reproduit in extenso, le mot de remerciements du directeur général de l’OIM.

« J’accepte avec fierté et modestie cette prestigieuse distinction que m’a remis le premier ministre. Je l’accepte avec fierté et modestie et je l’accepte au nom de notre organisation et de mes 11,000 collègues dans 500 sites et 170 pays autour du monde. Je l’accepte en leur nom parce que je sais bien que mes collègues sur le terrain, comme notre dynamique chef de Mission ici, Lalini Veerassamy, le méritent plus que moi. Je suis profondément touché par ce geste d’amitié et de collaboration et voudraitssouligner les trois points suivants :

Premièrement la générosité djiboutienne. Nous, à l’OIM, apprécions à sa juste valeur ce symbole de reconnaissance et de soutien. Après avoir visité Obock et Sanaa, nous sommes concernés et sensibles face aux crises de la Corne de l’Afrique, une guerre en face de l’autre côté de la mer rouge et d’autres conflits armés dans le voisinage.

Face à ces réalités, je souhaiterais remercier la République de Djibouti pour sa générosité et sens de responsabilité envers des milliers de migrants irréguliers qui passent par Djibouti en route pour le Yémen. Le Ministre de l’Intérieur a caractérisé Djibouti comme « un petit pays» et j’ai répondu « oui, un petit pays avec un grand cœur».

Deuxièmement, Djibouti est au carrefour d’une route migratoire majeure. En sus des neufs conflits armés mondiaux aujourd’hui s’étendant de l’Afrique de l’Ouest à l’Asie du Sud, d’autres facteurs continuent à pousser la jeunesse africaine à quitter leur pays, y compris l’insécurité alimentaire, le manque d’opportunité, le déséquilibre démographique, les désastres naturels et humains, le changement climatique et la dégradation de l’environnement.

Enfin, la fidélité envers Djibouti. Je voudrais vous réitérer ainsi qu’à votre peuple le soutien de l’OIM qui continuera à rester à vos côtés afin de partager la responsabilité pour ces pauvres migrants qui ne veulent qu’une seule chose : une vie meilleure. Encore une fois, je vous remercie de tout mon cœur pour cet honneur. »

Le Directeur Général de l’Organisation Internationale pour les Migrants, l’Ambassadeur William Lacy Swing.