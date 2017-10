OIM : Le directeur général de l’OIM en visite à Djibouti

Hier, tôt dans la matinée, le directeur général de l’organisation internationale pour les migrations, l’ambassadeur William Lacy Swing est arrivé dans notre pays. Avant de se rendre au Yémen, M Swing s’est entretenu sur la situation des réfugiés à Djibouti avec plusieurs officiels djiboutiens.

A son arrivée, le directeur général de l’organisation internationale pour les migrations W.L. Swing a été accueilli par le ministre de l’intérieur M Hassan Omar et par la chef de mission de l’OIM à Djibouti Mme Lalini Veerassamy.

Le directeur de la police nationale, le directeur de l’Office national d’assistance aux réfugiés et sinistrés, M. Houssein Hassan Darar et le directeur des relations multilatérales au MAECI, M. Guelleh Idriss et la représentante du PNUD à Djibouti, Mme Barbara Manzi étaient également présents.

Les discussions qui se sont poursuivies au salon d’honneur de l’aéroport international ont principalement porté sur la situation des migrants à Djibouti.

A cet effet, le ministre de l’intérieur, Hassan Mohamed Omar a déclaré que le phénomène de la migration représentait un problème mondial. « Depuis l’accession de notre pays à l’indépendance, nous ne faisons qu’accueillir les refugiés ; nous estimons aujourd’hui les migrants irréguliers qui sont à Djibouti à 23 000 personnes ».

Par ailleurs, le ministre a déclaré que les populations des pays limitrophes considéraient Djibouti comme un pays de transit, d’asile, mais aussi de destination .

« Vous avez officiellement 27 603 personnes qui ont le statut de refugiés et qui sont repartis dans le camp de Ali-Addé, Holl-Holl et Markazi à Obock, cela fait tout de même plus de 16,67 % de la population. C’est énorme et le gouvernement de la république de Djibouti, malgré sa bonne volonté ne peut pas faire face à cet afflux, c’est pourquoi, nous sollicitons l’aide de nos amis de l’organisation internationale pour les migrations », a-t-il précisé.

L’ambassadeur W.L.Swing a de son coté déclaré que Djibouti était connu pour être un petit pays avec un grand cœur.

« Djibouti fait un énorme travail, il s’agit de ma troisième visite à Djibouti, chaque fois que je viens ici, c’est un bonheur. Je tiens à vous féliciter pour le pacte mondial sur les migrations que vous avez adopté, vous êtes le 3ème pays en Afrique. Vous avez quelque chose à dire au monde, et je ferais tout pour faire passer votre message .Je me félicite de votre partenariat avec l’OIM », a ajouté le directeur général de l’OIM.

La visite du directeur général de l’OIM à Djibouti s’est poursuivie par une rencontre avec le colonel Wais Omar Bogoreh, commandant des Gardes-côtes. En fin de matinée, l’Ambassadeur Swing accompagné de la chef de mission de l’OIM, s’est rendu dans le camp de réfugiés Markazi, situé à Obock.

N. Kadassiya