OIF : Michaëlle Jean entame une visite à Djibouti

La secrétaire générale de l’organisation internationale de la francophonie, Michaëlle Jean, effectuera une visite à Djibouti du 31 janvier au 2 février 2017. Mme Jean devrait s’entretenir avec le président Ismaïl Omar Guelleh, avec le Président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement.

Michaëlle Jean est aussi attendue par les représentants des partenaires multilatéraux du système des nations unies et le corps diplomatique.

Elle a également souhaité rencontrer et entendre les acteurs économiques rassemblés par la Chambre de commerce de Djibouti qui célèbre cette année son 110e anniversaire, s’adresser aussi aux étudiantes, aux étudiants et au corps professoral de l’Université de Djibouti. Elle sera enfin accueillie par les responsables et adhérentes de l’Union nationale des femmes djiboutiennes.

« J’ai eu le plaisir de rencontrer le Président Guelleh lors du XVIe Sommet de la Francophonie à Antananarivo et d’accepter son invitation. Je souhaite vivement un renforcement de la coopération et des liens entre la République de Djibouti et l’Organisation internationale de la Francophonie.

Cette visite permettra de faire le point des besoins et des aspirations des Djiboutiennes et des Djiboutiens et de mettre en place de nouvelles collaborations pour les accompagner », a déclaré Michaëlle Jean avant son départ.

La secrétaire générale de l’OIF aura notamment l’occasion d’aborder avec ses interlocutrices et ses interlocuteurs les actions qui seront menées dans les deux prochaines années, notamment pour plus de sécurité, plus de possibilités, une plus grande stabilité politique et économique au sein de l’espace francophone, des programmes en faveur d’un développement humain, inclusif et responsable.

« Dans cette région de la corne de l’Afrique, Djibouti constitue une enclave francophone essentielle qu’il nous faut soutenir dans tous les domaines, y compris les plus innovants, avec les jeunes, les femmes et toutes les forces vives du pays », a indiqué la secrétaire générale de l’OIF.

Pour rappel, Djibouti est membre de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) depuis 1977. L’OIF compte 58 Etats membres et 26 pays observateurs.