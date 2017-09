ODDEG-UA : L’Union Africaine soutient l’exploration géothermique

La Commission de l’Union africaine (CUA), représentée par le Dr Amani Abou-Zeid, Commissaire en charge des infrastructures et de l’énergie et l’Office Djiboutien de Développement de l’Energie Géothermique (ODDEG) représenté par M. Mohamed Hassan Abdillahi, Secrétaire Général du Gouvernement, ont signé hier au Djibouti Palace Kempinski un accord de don portant sur un montant de 959.687 dollars américains. Ce don de près d’un million de dollars permettra à l’ODDEG, l’office en charge de l’Energie géothermique, de démarrer les activités d’exploration. La République de Djibouti vise à utiliser 100% d’énergie propre à moyen terme et ce don de la Commission de l’Union africaine permettra au pays de faire un pas significatif sur cette voie.

En effet, ce don représente 80% du coût total des études de surface du projet géothermique d’Arta situé dans la vallée longeant le Golfe de Tadjourah, à 30 km à l’Est de la ville de Djibouti. Ce soutien financier résulte des efforts de la CUA dans la mobilisation d’appuis techniques et financiers en faveur des Etats Membres à travers la Facilité d’Atténuation des Risques Géothermiques (GRMF) ainsi que pour le Programme Géothermique Régional, mis en place en vue de promouvoir la production d’énergie électrique à partir des ressources géothermiques abondantes dans la Vallée du Rift, estimées à plus de 20.000 MWe.

Dans son allocution, la Commissaire a exprimé sa satisfaction pour ce pas qui marque une étape importante pour le développement de l’énergie géothermique à Djibouti et entraînera au final l’amélioration de la qualité de la vie de sa population à travers la mise à disposition d’une énergie moins chère, propre et durable. En remerciant tous les acteurs pour leur appui continu, elle a demandé au gouvernement Djiboutien de maintenir l’élan du projet et de soumettre une requête pour le programme de forage lors des prochains appels de soumissions au financement du GRMF.

La Commissaire a informé le Secrétaire Général en ce qui concerne les efforts de la CUA pour améliorer le secteur de l’énergie des Etats Membres de l’Union africaine et des accords conclus avec certains partenaires de mobiliser des appuis techniques et financiers pour explorer l’énergie géothermique, spécialement dans les pays de l’Afrique de l’Est incluant la République de Djibouti.

Le Secrétaire Général du Gouvernement Djiboutien, M. Mohamed Hassan Abdillahi a, à son tour, exprimé ses remerciements à la Commission de l’Union africaine pour ses efforts et son appui constant et inestimable pour le développement de l’énergie géothermique en République de Djibouti, qui marquera un tournant dans la réalisation de la production de l’énergie à partir des ressources endogènes du pays.

Le Secrétaire Général a insisté sur le fait que l’ODDEG prendra toutes les dispositions nécessaires pour remplir ses obligations conformément à l’accord de don signé. Signalons que M. Mohamed Sikiyeh Kayad et Dr Kayad Moussa Ahmed, respectivement président du conseil d’administration et Directeur Général de l’ODDEG ont assisté à cette cérémonie de signature.

Par ailleurs, il est prévu que la délégation de la CUA ait des réunions avec le Premier Ministre, M Abdoulkader Kamil ainsi qu’avec le Ministre chargé des ressources naturelles, M. Yonis Ali Guedi le jeudi 28 Septembre 2017 pour discuter d’une collaboration en matière de développement de l’énergie géothermique et d’autres ressources énergétiques (solaire, éolienne, etc.) ainsi que du développement d’autres secteurs économiques, notamment le Transport, les TIC et le Tourisme en République de Djibouti.

Le GRMF a été mis en place par la CUA avec le concours du Ministère Fédéral Allemand pour la Coopération Economique et le Développement et le Fonds Fiduciaire UE-Afrique pour les Infrastructures, avec l’appui technique de la Banque Allemande de Développement (KfW).

L’objectif du GRMF est d’encourager les investisseurs publics et privés à développer des projets géothermiques pour la production d’électricité en Afrique de l’Est en accordant des dons pour les coûts relatifs aux études de surface et de forage de puits pour la confirmation de réservoirs géothermiques.

Un Fonds initial de 50 millions d’Euros a été mis en place pour octroyer ces dons. Une autre contribution de 37 millions de Livres Sterling a été reçue du Département pour le Développement International du Royaume-Uni (DFID, UK). Ainsi, le GRMF a réalisé des succès significatifs dans l’appui au développement de l’énergie géothermique en accordant depuis 2012 des dons de 89,3 millions de dollars américains pour 26 projets aux Comores, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Rwanda et en Tanzanie en quatre tours d’appels aux soumissions de projets. Le cinquième tour sera lancé en octobre 2017.