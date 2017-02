OCI : Le Dr. Yousef Bin Ahmed Al-Othaimeen salue le rôle de l’IINA

Le secrétaire général de l’Organisation de la coopération Islamique, Dr Youssouf Bin Ahmed Al -Othaimeen a reçu au siège de l’OCI à Djeddah le directeur général de l’Agence islamique de presse, M. Issa Khaireh Robleh.

Au cours de cette réunion, le Dr. Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen, a souligné l’importance du rôle constructif joué par l’Agence islamique internationale de presse (IINA de son acronyme anglais) dans le système des institutions de l’OCI pour servir le monde musulman et défendre les causes des nations musulmanes .

Dr. Al-Othaimeen a également réitéré l’appui de l’OCI à l’IINA pour qu’il puisse s’acquitter de ses tâches de la manière la plus complète possible. Il a sollicité le soutien des Etats membres à l’Agence pour accomplir la mission qui lui a été confiée et poursuivre ses efforts au service de l’action islamique commune.

Le secrétaire général a exhorté l’agence à renforcer sa présence dans les capitales du monde islamique, à confirmer sa capacité de communication efficace, et à utiliser les technologies des médias ainsi que la création de partenariats avec les agences et les institutions médiatiques régionales.

Pour sa part, le directeur général de l’IINA, M. Issa Khaireh Robleh, a remercié le secrétaire général de l’OCI pour son soutien et encouragement et lui a présenté un rapport sur les différentes activités de l’IINA et les étapes du plan d’amélioration en cours, notamment le projet de l’inauguration d’un centre de formation spécialisé des médias au sein de l’IINA qui sera propice au renforcement de capacités des journalistes du monde islamique.