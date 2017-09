« Notre objectif est d’autonomiser et de responsabiliser les jeunes pour changer le destin des communautés »

Nezha Labyed, vous êtes vice-présidente de JCI Internationale et vous effectuez une mission à Djibouti, pouvez-vous dans un premier temps vous présenter à nos lecteurs ?

Comme vous l’avez dit, je m’appelle Nezha Labyed, je suis vice présidente de la Jeune Chambre Internationale assignée à l’Afrique. J’ai la charge de 7 pays dont Djibouti. Je suis membre de cette organisation depuis 8 ans. Et c’est grâce à cette organisation que j’ai atteint plusieurs niveaux de leadership. Actuellement je suis au bureau mondial. J’avais commencé au bureau local, puis régional et maintenant au bureau international. C’est une opportunité de leadership que nous offre la Jeune Chambre Internationale. Dans mon travail je suis responsable de contrôle gestion dans une multinationale et cela fait dix ans que je travaille dans ce domaine.

Comment se passe votre mission à Djibouti et quelles sont les activités que vous avez entreprises ces trois derniers jours ? Et comment voyez-vous la JCI Djibouti ?

Djibouti est l’un des pays qui me sont assignés et dans le cadre de ma mission, je suis tenu de faire des missions de terrain. Lors de cette visite à Djibouti j’avais la charge de prendre contact avec le bureau local et le bureau national pour voir comment les projets marchent et les difficultés rencontrées. S’ils sont en ligne avec le plan d’action international et s’ils sont dans les missions de la JCI. Durant ces trois jours, j’ai pu rencontrer des partenaires à l’organisation, particulièrement les autorités, le ministère de la jeunesse, des affaires sociales, Mme le maire de Djibouti. Aussi nous avons pu faire une conférence qui avait pour objectif de sensibiliser la jeunesse à l’importance de l’engagement pour une meilleure communauté. Nous avons démontré que les petits changements qu’on peut faire au sein de nous-mêmes peuvent impacter beaucoup sur le devenir de notre pays ou communauté.

Ces trois jours étaient très riches en échanges avec les membres mais aussi avec les partenaires. Nous avons eu aussi l’opportunité de faire un point sur deux formations : la gestion administrative et celle des projets. Ces formations visaient à savoir comment fonctionne une organisation locale ? Quelles sont les attributions de chaque responsable et aussi les techniques de gestion de projet, comment on utilise le cadre du citoyen actif dans le cadre de gestion de projet ? Je trouve que c’était une visite très fructueuse et qui avait beaucoup d’impacts positifs parce qu’on a pu déceler beaucoup de difficultés pour lesquelles nous avons fait des réflexions ensemble pour trouver des solutions et pour que la JCI Djibouti soit un moteur pour le développement de la communauté à travers la jeunesse.

Justement, comment voyez-vous la jeunesse djiboutienne ? Quelles sont vos premières impressions ?

C’est une jeunesse qui a beaucoup d’idées, qui a beaucoup de choses à donner, sauf qu’elle est découragée. C’est-à-dire qu’elle ne trouve pas l’environnement propice pour vraiment faire son impact. Elle est découragée par la culture et l’environnement. Cette jeunesse dit toujours « non ce n’est pas ton problème. « Non tu ne peux pas changer les choses ». Nous leur avons démontré que ce « non » est le début du « oui ». Je pense que la JCI et les autres organisations de la société civile peuvent aider cette jeunesse à avoir confiance en elle et faire le changement dont on a besoin dans nos communautés.

Enfin pouvez-vous nous parler de la Jeune Chambre Internationale (JCI), ses missions et ses activités de par le monde ?

La JCI a été créée en 1915 aux Etats-Unis. Elle a plus de cent ans d’existence. L’année 2015 était spéciale pour la chambre qui a célébré son centenaire avec faste et éclat. En 1944, elle est devenue une organisation internationale et a organisé son premier congrès en Amérique Latine. Notre mission est d’offrir des opportunités aux jeunes pour créer un changement durable dans leur communauté. Notre vision est d’être le premier réseau de citoyens actifs. Nous essayons de construire les citoyens de la communauté. Ce ne sont pas des gens qui vont rester toujours dans notre organisation. D’ailleurs l’âge de nos membres varie entre 18 et 40 ans. On estime que dans cette fourchette d’âge on peut développer, autonomiser, donner les outils à ces jeunes pour être par la suite responsable et prendre la responsabilité dans leur communauté.

Et d’ailleurs grâce à la chambre, beaucoup de responsables, de ministres, de conseillers de ministres ont pu développer la communauté grâce à leur expérience JCI. La jeune chambre est active sur quatre volets : premièrement la formation et le développement personnel. Le deuxième volet, celui communautaire à travers des projets à caractère durable. Le troisième volet est l’entreprenariat dans toutes ces facettes, c’est-à-dire encourager la prise d’initiative quelle que soit sa forme. Enfin le quatrième volet est l’international, du fait que nous existons dans plus de cent pays, cela nous permet d’échanger notre savoir à travers la planète. En Afrique, nous sommes une trentaine d’organisations nationales. J’ai en charge outre Djibouti six autres pays qui sont le Zimbabwe, La Jordanie, les Comores, Madagascar, le Burkina et la Côte d’Ivoire. Cela m’a permis cette année d’approcher les difficultés de la jeunesse africaine. Je tiens à préciser une chose : nous sommes tous des bénévoles. C’est l’engament qui nous motive et les valeurs de notre organisation.

Propos recueillis par Kenedid Ibrahim