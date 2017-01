Nouvelle ligne ferroviaire : La SDCF et l’APSERAS mènent une campagne de sensibilisation sur les risques d’électrocution

La société djiboutienne du chemin de fer (SDCF) a entamé lundi 2 janvier dernier, au village de Holl-Holl, une campagne d’informations sur les éventuels risques d’accidents aux passages à niveau et d’électrocution de la nouvelle ligne ferrée là où le besoin se fait sentir.

L’initiative intervient à quelques jours de la mise en exploitation de la ligne ferroviaire électrifiée. Elle mobilise, outre les responsables de la SDCF, les autorités locales, et les bénévoles de l’association pour la protection et la sauvegarde de l’environnement dans la région d’Ali-Sabieh (APSERAS). Elle cible les habitants des localités rurales proches de l’itinéraire du chemin de fer.

Concrètement, le directeur technique de la compagnie ferroviaire, Mohamed Khaireh Robleh, le sous-préfet de Holl-Holl, le commandant du camp militaire, des notables coutumiers, et des acteurs du tissu associatif local se sont rendus dans plusieurs écoles et campements de nomades du secteur. Ils y ont exhorté les jeunes et adultes à redoubler de vigilance afin d’éviter tout danger accidentel et mortel lors de la circulation des trains. Les uns et les autres sont appelés à emprunter les passages sous les ponts pour une traversée sans risque. Ils seraient bien inspirés de ne céder aux sirènes du vandalisme et du vol des biens et équipements de la nouvelle ligne ferroviaire suivant les conseils des sensibilisateurs de la SDCF et l’APSERAS.

Ali Ladieh