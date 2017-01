Nouvelle ligne ferroviaire djibouto-éthiopienne – Une dynamique de performance logistique régionale

Le 10 janvier 2017 a été inauguré officiellement par le Président Guelleh et le Premier Ministre Dessalegn la nouvelle ligne ferroviaire électrique à Djibouti. Dr Hassan Barkadleh Gilbert, Professeur de logistique et transport à l’Université de Djibouti, nous livre sa vision personnelle de l’importance du transport ferroviaire, dans le développement d’un pays comme le nôtre.

Après Doraleh Container Terminal en 2009, Air Djibouti en 2016, l’Histoire djiboutienne est en marche à nouveau en 2017, avec l’émergence de la 3èmeSuperstructure de transport à Djibouti, inaugurée par le Président Guelleh, à savoir la première ligne ferroviaire électrifiée à Djibouti, qui est une fierté nationale. L’arrivée du train électrique est un réel moteur de progrès et d’innovation à Djibouti, d’une part. Le rail complétera les autres Superstructures déjà réalisées cette dernière décennie et citées ci-dessus, permettant ainsi une nouvelle combinaison des réseaux de transport multimodaux « Air-Terre-Mer » à Djibouti.

Cette combinaison nouvelle permettra la création d’une compétitivité logistique innovante à Djibouti, et par conséquent amplifiera davantage le développement socio-économique de notre pays. L’apparition du train électrique à Djibouti contribuera aussi à l’émergence d’une performance logistique nouvelle à l’avenir, relatif au MIX CQFD (Coût, Qualité, Fiabilité et Délai). Coût : diminution du coût de transport unitaire des marchandises en transit. Qualité : meilleur service de transport. Fiabilité : Fiabilité du service proposé aux clients. Délai : Meilleur délai de livraison client.

Le transport ferroviaire électrifié aura indéniablement un impact positif environnemental à Djibouti. En effet, une grande partie des marchandises transportées aujourd’hui par route, sera transportée demain par rail. La suppression de milliers de semi-remorques à Djibouti au profit du rail, permettra à l’avenir de diminuer la pollution de l’air occasionnée par les particules fines nocives, résultant de la combustion du diesel des milliers de semi-remorques en transit. Selon les dernières projections de l’OCDE, si rien n’est fait au niveau mondial, la pollution de l’air pourrait causer entre 6 et 9 millions de décès prématurés d’ici 2060 et coûter plus de 2600 milliards de dollars à l’économie internationale.

Ainsi, Djibouti s’inscrit de plus en plus dans cette dynamique de performance logistique régionale et même internationale, grâce aux projets de Superstructures de transport réalisées cette dernière décennie, d’une part. D’autre part, avec l’inauguration de cette nouvelle ligne ferroviaire électrique régionale, Djibouti s’intégrera de plus en plus dans la compétitivité logistique internationale. En conclusion, je finirai par cette citation qui résume tout : « Chaque réalisation nous rapproche un peu plus de notre ambition de hub logistique régional ». Extrait du discours du Président Guelleh, lors de la Cérémonie d’inauguration officielle de la nouvelle ligne ferroviaire électrique.

Dr. Hassan Barkadleh Gilbert

Professeur de logistique et Transport à l’Université de Djibouti