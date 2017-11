Un nouveau président à la tête de l’ASAS

Osman Wais Rayaleh dit Barreh a récemment été élu à la tête de l’Association Sportive d’Ali Sabieh (ASAS). L’homme nourrit beaucoup d’ambitions pour son club qu’il veut hisser encore plus haut dans l’arène footballistique nationale. Il est venu hier dans nos locaux où il nous a exposé son programme visant à revitaliser l’ASAS.

L’Association Sportive d’Ali Sabieh, connue sous son sigle ASAS, existe depuis le début des années 1990. Ce club a été crée par Mohamed Doualeh Wais alias Jabir, une figure emblématique du sport djiboutien. Aujourd’hui, ayant cédé la présidence au nouveau président élu, il demeure toujours président d’honneur du club. « Nous ne pouvons pas oublier tout ce qu’il a fait pour le club et nous le remercions infiniment », a déclaré d’emblée le nouvel homme fort de l’ASAS, Osman Wais Rayaleh dit Barreh lors de notre rencontre d’hier dans les locaux de La Nation. Celui-ci a tenu à rendre hommage au fondateur du club qui est toujours disponible pour prodiguer de bons conseils et orientations.

Revenons au palmarès de l’ASAS que notre visiteur du jour a qualifié de «riche ». Six fois champion de Djibouti et vainqueur à deux reprises de la coupe de Djibouti, le club a aussi remporté trois fois la super coupe. Ainsi l’ASAS a été finaliste de la coupe du 27 juin en 1993 alors qu’elle évoluait en seconde division en ce temps là.

Récemment l’ASAS a remporté le tournoi organisé par la société «Pasta Maida »

Mises à part une période de flottement qui a duré trois années et une relégation en D2, l’ASAS évolue dans la cour des grands du championnat national de football de 1ère division. Beaucoup de bons joueurs sont issus de ce club. Citons notamment le capitaine de l’équipe nationale, Mohamed Kadar Daher, Wais Daoud, Aboubaker Oubayo etc. L’ASAS, qui est le détenteur du titre de champion de la saison écoulée, n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Sous l’impulsion de son nouveau président qui veut fédérer les forces vives du club dans un projet et une ambition en commun, l’ASAS vise haut et loin.

« Nous voulons créer une nouvelle structure multidisciplinaire, c’est-à-dire des clubs d’athlétisme, de hand-ball mixte mais aussi de basket-ball verront le jour dans un proche avenir», nous a confié le président de l’ASAS.

Osman Wais Rayaleh alias Barreh, qui possède des talents d’organisateur et une longue expérience dans le milieu footballistique, veut faire de l’ASAS une pépinière de champions à l’avenir.

Déjà, le club possède une équipe cadette de football qui a remporté le championnat national dans cette catégorie. Cela n’empêche pas Barreh d’afficher une ferme volonté pour mener à bien son programme de revitalisation du club. En ce sens, son plan d’action s’articule autour de plusieurs axes directeurs, à savoir la création d’un siège de l’ASAS à Djibouti-ville, l’organisation de différents tournois pour combattre la violence juvénile et l’usage des drogues.

Que pense t-il de la situation du football national ? Le président de l’ASAS est catégorique : « Si nous voulons progresser et développer notre football, nous devons le construire à la base. Et c’est maintenant que la FDF a entrepris ce travail qui sera certes de longue haleine, mais qui portera ses fruits dans les années à venir », a-t-il affirmé avec force et conviction. En effet, depuis quelque temps, l’équipe nationale a été dissoute du fait d’une accumulation de défaites avec des scores sévère lors de ses participations antérieures aux compétitions internationales. Des sélections des moins de 13 ans (U13), de 15 ans (U15) et de 17 ans (U17) ont été mises en place. Ces formations comptent de jeunes joueurs au talent prometteur qui sont susceptibles de relever les défis qui attendent notre football national dans le futur.

C’est du moins la conviction affichée du président de l’ASAS. Barreh n’a pas manqué de remercier le sponsor officiel de son club depuis plus de 10 ans, Djibouti Télécom qui lui a permis de se hisser haut dans le championnat national de football. Il a tenu à rendre un hommage appuyé au directeur général de ce fleuron, Mohamed Assoweh Bouh, pour son soutien constant au développement de l’ASAS.

Bref, nous souhaitons bon vent à Osman Wais Rayaleh dans l’accomplissement de ses nouvelles responsabilités.

Kenedid Ibrahim