Banques & Finance : La CAC International désignée « Banque de l’année 2016 – Djibouti », selon le Financial Times

Le magazine financier The Banker, du groupe Financial Times, a décerné le prix de « Bank of the Year 2016 – Djibouti » à la Banque Internationale CAC .

The Banker, publication de référence du monde de la finance éditée par le Financial Times, attribue chaque année ses prix récompensant les meilleures institutions financières. Composé d’une centaine de professionnels du secteur financier, le jury se base sur les performances et les principaux accomplissements qu’elles ont réalisés au cours des douze derniers mois. Ainsi donc c’est pour la seconde année consécutive que la CAC Bank, se voit attribuée le trophée de « Meilleure banque de l’année 2016 » à Djibouti.

« Nous sommes très heureux que notre banque, nos bonnes performances et la qualité de notre projet d’entreprise soient reconnues par des experts du secteur. C’est grâce au professionnalisme de chacun de nos collaborateurs et à la qualité des services que nous proposons à nos clients que nous avons pu décrocher ce prix. C’est un encouragement à redoubler nos efforts,» a déclaré Ahmed Hameed Aldeib, Directeur général de la banque CAC international. Pour cette édition du prix « Bank of the Year», le jury a porté une attention particulière au contexte difficile du secteur bancaire et aux initiatives stratégiques mises en place par les institutions financières, alors que la concurrence ne cesse de croître et que la clientèle est de plus en plus exigeante.

Pour rappel, la CAC Bank (Cooperative & Agricultural Credit Bank), a ouvert ses portes en 2009, et, a réalisé ces dernières années une importante modernisation, faisant appel aux nouvelles technologies avec l’e-banking, le mobile banking, les distributeurs de billets, les cartes de crédit.

Au cours des dernières années, la Cac Bank a su évoluer pour ainsi devenir l’une des principales institutions de la place financière de Djibouti et a étendu une large gamme de produits et services innovants pour couvrir tous les services bancaires commerciaux à la fois pour la clientèle d’entreprise et de détail.

MMK