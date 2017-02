Natation-Portrait : Un Bourhan Alwan peut en cacher un autre

Nageur aux brasses majestueuses, Ahmed Bourhan Alwan, petit frère du grand poète membre du cabinet du ministre de la Culture, s’entraîne toujours aussi assidument malgré quelques difficultés liées au manque d’infrastructures. A 19 ans, Ahmed rêve de médailles olympiques, lui qui a connu le frisson de la gloire à dix-sept ans. Portrait.

Né le 20 aout 1998 à Tadjourah, Ahmed Bourhan est un jeune passionné de la mer et qui a découvert très tôt sa vocation pour la natation. C’est à l’âge de 4 ans qu’il commence à nager et ce sous l’œil bienveillant de ses frères aînés, dont le poète Alwan Bourhan. Ayant été remarqué assez tôt par les dirigeants de la fédération de natation, notre jeune athlète commence à se faire remarquer par ses prouesses et ses capacités techniques. C’est ainsi qu’à 17 ans, il est sélectionné par la FDN pour représenter la république de Djibouti aux Jeux Olympiques de la Jeunesse qui allaient se tenir entre juillet et août 2014 à Nanjing, en Chine. Ses premières brasses dans les piscines des grandes compétitions internationales de natation ne sont pas certes, couronnées de médailles, mais c’est l’occasion pour lui d’améliorer son chrono et l’opportunité de se mesurer à des adversaires chevronnés. Quelque temps après, Ahmed participe aux championnats du monde de natation qui se déroulent à Doha au Qatar. Ces jeux lui offrent l’occasion d’éclore son talent et de s’illustrer en 50m crawl et d’offrir à son pays sa première médaille en natation et précisément une médaille d’argent.

En juillet 2015, il se retrouve en Russie où se tient la seizième édition des championnats du monde de natation à Kazan. Lors de ces jeux, Ahmed bat son propre record qui passe de 30’55 à 30’35. Il ne gagne pas de médaille mais il revient avec le sentiment d’avoir bien accompli sa mission. En décembre de la même année, notre jeune champion se retrouve à Kampala, en Ouganda, pour le 1er Championnat d’Afrique de natation Zone 3, consacré aux pays d’Afrique de l’Est. En effet, dans cette partie de l’Afrique, la natation commence à s’organiser. Les pays de la région, au nombre de 11 dont la République de Djibouti, ont décidé de promouvoir et de développer cette discipline mondiale qui est encore le parent pauvre actuellement de la région. La Particularité de cette compétition est de s’adapter à la configuration de la natation de la région en introduisant des compétitions pour les catégories jeunes : minime, cadets et juniors. Face à des athlètes de l’Afrique du Sud, d’Ouganda, de la Tanzanie et du Rwanda, notre athlète a été en finale du 50m brasse et s’est classé 6ème avec 41’48’’ sur cette distance. Cependant, sur 50 m crawl qui est sa spécialité, il s’est qualifié également en finale et il s’est une fois de plus illustré en se classant 4ème. Depuis, ce dernier qui est titulaire d’une bourse olympique octroyée par le CIO, continue à s’affirmer de jour en jour. « Il est clair que notre pays ne possède pas encore de piscines olympiques, mais ça n’est pas pour autant que nous résignerons ; bien au contraire, nous devons nous adapter à toutes les circonstances pour que la pratique de la natation soit pérenne », dit Ahmed. En effet, Ahmed et l’ensemble des nageurs djiboutiens sont aujourd’hui confrontés à un véritable problème : le manque d’une piscine pour s’entrainer. Jusqu’à tout récemment, les nageurs utilisaient la piscine du camp militaire de l’artillerie lourde mais depuis quelque temps, ce n’est plus le cas. « Il n’y a aucun endroit ou structure pour que les nageurs s’entraînent, c’est dommage. Nous attendons avec impatience la finition des travaux de construction de la future piscine olympique », soupire Ahmed, qui ne perd pas espoir. En attendant, Ahmed s’entraîne dans le seul élément qui ne lui a jamais fait défaut dans son pays : la mer. Dès les premières, ici à Djibouti, ou dans sa ville natale de Tadjourah, il y passe des heures, pour être sûr de garder une forme olympique. Il n’a que 19 ans et il a le temps de voir venir.