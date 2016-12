Natation : En aparté avec…Ali Adabo Président de la FDN

Les compétitions de la seconde journée du championnat national de natation se sont déroulées vendredi dernier à Tadjourah. A l’issue de ces épreuves, nous avons eu une interview avec le président de la fédération djiboutienne de notation (FDN), Ali Adabo. L’homme a répondu à nos interrogations sur les résultats de cette journée, les progrès réalisés par les nageurs, et les perspectives d’avenir de la FDN.

« Notre instance fédérale se veut une force de propositions »

La Nation :- Quelles impressions tirez-vous des compétitions de la seconde journée du championnat national que votre fédération a organisé vendredi à Tadjourah?

Ali Adabo :- Cette journée du championnat national de natation qui a eu lieu vendredi dernier à Tadjourah, fut une journée mémorable à plus d’un titre. En effet, la natation est actuellement une discipline reine dans la ville Blanche aux 7 mosquées. Depuis deux ans, la Fédération Djiboutienne de natation (FDN) qui renait entre autres de ses cendres, a réussi à se restructurer et à un championnat régulier organisé actuellement dans les 3 régions côtières, en l’occurrence Djibouti, Obock et Tadjourah. En ce sens, la journée de natation est un rendez-vous attendu par les jeunes de ces régions, particulièrement à Obock et Tadjourah. Où cette discipline est un fait culturel. Enfin, lors de cette journée, nous avons l’insigne honneur d’accueillir le Sultan de Tadjourah, Abdoulkader Houmad, qui s’est déplacé en personne pour encourager les jeunes tadjouriens dans la pratique de la natation et féliciter la fédération pour ses actions tendant à promouvoir cette discipline sportive au niveau local.

Vu les résultats de cette journée peut-on dire que la natation progresse en République de Djibouti ?

La deuxième journée du championnat fut donc une réussite au regard de la mobilisation des jeunes tadjouriens qui sont déplacés en masse, particulièrement les plus jeunes. Ceci montre qu’il y a un engouement de plus en plus croissant pour la natation dans cette ville. Certains étaient là pour voir à l’œuvre les champions de Tadjourah comme le junior Ali Saleh Abdoulkader et la jeune minime Goumati Mohamed Idriss qui ont naturellement remporté la première place dans leur catégorie respective.

…Et si vous nous parliez de l’historique, des missions, et des objectifs de votre fédération.

La fédération djiboutienne de natation a vu le jour en 2008 grâce à des amoureux de la natation qui trouvaient qu’il n’était pas normal que dans un pays côtier comme le notre que la discipline ne soit ni enseigné ni pratiqué en tant sport ! D’autant plus que nous enregistrons chaque année et particulière l’été des drames dus à des noyades tout simplement par méconnaissance de techniques de base de la nage qui pourraient éventuellement sauver des vies. Suite à ce constat, les amoureux de la natation dont je faisais parti et qui étaient généralement des professeurs d’EPS mais également d’autres qui venaient d’horizon divers, décidèrent de s’organiser en association pour créer la FDN. Sous l’impulsion de la présidente du Comité National Olympique Djiboutien, Aicha Garad, fut la première responsable à être convaincue de la viabilité de ce projet, mais aussi grâce à l’ancienne Ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Hasna Daoud Barkat, la Fédération Djiboutienne été reconnu et a eu la délégation de pouvoir organiser et de promouvoir le développement de la natation sur l’étendue de la République de Djibouti. Enfin, en 2009, la FDN a été reconnu par la Fédération Internationale de Natation qui l’a invitée dans la foulée à sa première compétition internationale, en l’occurrence le Championnat du Monde de natation à Rome, en Italie en aout 2009. La FDN officie actuellement ses activités en mer particulièrement à Tadjourah et à Obock. Mais à Djibouti, grâce à la collaboration des Forces armées Djiboutiennes, la FDN dispose de la piscine de 20 m qui nous permet d’organiser un championnat qui nous rapproche des normes internationales. Mais ces conditions seront réunies bientôt Incha Allah avec la nouvelle piscine en construction derrière le Stade Hassan Gouled situé sur la route de Venise. Selon le Secrétariat à la Jeunesse et aux Sport, ce joyau de technologie nous sera livré au mois d’août 2017. La natation djiboutienne connaîtra alors un épanouissement et un développement indéniable.

Les jeux olympiques de Londres et de Rio ont vu la participation des nageurs Djiboutiens et ca fait plus de 25 ans que la natation n’a pas été représenté à des olympiades alors comment expliquez-vous ce retour sur la scène internationale?

J’aimerai tout d’abord signaler que la natation est la 3ème discipline olympique après l’athlétisme et le football, d’où son importance sur le plan mondial. Djibouti ne saurait rester donc à l’écart de ce mouvement.

Ainsi, lors de sa première participation aux JO de Londres en 2012, Djibouti s’est fait particulièrement remarqué. En effet, grâce à notre champion Abdallah Mohamed Osman qui a remporté sur 50m nage libre en 26 secondes, Djibouti est passé devant 9 autres pays dont les champions étaient plus expérimentés et avec une histoire de la plus longue ! Ce fait mémorable a attiré l’attention sur le plan national comme sur le plan international. Djibouti, petit pays de la Corne d’Afrique avec une histoire récente de la natation, fut capable de produire un champion. Ce mérite revient en premier lieu à la président du comité olympique national qui a octroyé à ce champion national une bourse olympique pour se préparer pour les JO de Londres dans les meilleures conditions en France.

Que fait la FDN pour encourager les jeunes nageurs au potentiel prometteur. Et combien de nageurs ont-ils bénéficié de bourses olympiques?

Sur cette lancée, d’autres champions ont apparu depuis comme le champion de Tadjourah Ahmed Bourhan Alwan et le champion d’Obock Houssein Ibrahim Gaber. Ces derniers ont également bénéficié de bourses olympiques en 2015 pour préparer les JO de RIO. En ce sens, j’aimerai à cette occasion remercier vivement pour le soutien qu’elle apporte à la FDN et la féliciter pour l’ensemble du travail qu’elle a fait à la tête du comité olympique national djiboutien depuis son élection. Par ailleurs, à l’issue de notre championnat national, les meilleurs sont sélectionnés pour participer et représenter le pays aux différents championnats internationaux. En effet, la FDN est actuellement affiliée également à la Confédération Africaine de Natation (CANA) sur le plan continental et la CANA Zone 3 regroupant les pays de l’Afrique de l’Est. Nous sommes aussi affiliés en tant que pays arabe à l’Union arabe de natation.

Comment voyez-vous l’avenir de la natation à Djibouti et que comptez-vous faire pour développer ce sport ?

Avec optimisme. Nous sommes sur un terrain vierge et nous sommes les pionniers avec la lourde tache de préparer l’avenir de la natation Djiboutienne. L’objectif premier de la FDN est un objectif éducatif pour apprendre à nager à un maximum de djiboutiens. Les axes de développement pour arriver à cette finalité est donc sans ambages l’intégration de la discipline EPS aux programmes scolaires. C’est un objectif à long terme vu le manque d’infrastructures mais je considère pour ma part comme une nécessité publique pour notre pays ! Grâce à l’existence de la FDN, cette idée commence déjà à germer à l’Education Nationale sous l’impulsion de l’inspecteur d’EPS, Abdoulkader Daher, qui a préconisé la conceptualisation et l’introduction dans la natation dans le programme scolaire de l’Enseignement Moyen (collège) et secondaires (lycée) dans les régions côtières ! Je ne peux que l’applaudir et le féliciter de cette initiative car nous allons dans le même sens : apprendre aux jeunes Djiboutiens à nager. Mais dès cet été, toujours dans ses actions de la promotion et de sensibilisation de la natation, la FDN compte débuter son projet phare « Natation pour tous, natation pour la vie » où la fédération proposera la découverte de la natation sur les plages du pays à l’ensemble des djiboutiens. Pour la pérennité de notre projet, les fondations sont donc importantes. En ce sens, la FDN est une force de proposition pour le développement de la natation. En ce sens, la FDN propose face au déficit en matière d’infrastructures de profiter de notre environnement et nos plages à commencer à construire des piscines en mer ou piscines flottantes qui sont des options à moindre coût en attendant d’être doter d’infrastructures aux normes sur l’ensemble du territoire national. Enfin pour valorisation ce travail et augmenter la lisibilité de natation Djiboutienne sur le plan internationale, la FDN porte à terme un projet de création d’école de natation à Djibouti, Obock et à Tadjourah pour les jeunes talents de 7 à 8 ans. Cette formation sur 4 ans a pour objectif de former à l’horizon 2022, 500 jeunes talents aux 4 nages (crawl , brasse, dos crawlé et le papillon) qui serait l’élite de la natation qui représenteront dans des meilleures conditions lors des compétitions internationales.

L’organisation du championnat et l’ensemble des activités de la natation exigent des moyens financiers conséquents alors comment et avec quels moyens votre fédération met en œuvre ses actions, et avez-vous des partenaires pour soutenir vos initiatives ?

Actuellement, pour l’ensemble de ses activités, la FDN est principalement soutenu par le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports faute d’implications des acteurs du secteur privé qui sont plus à l’écoute des besoins des pratiquants de deux disciplines phares à Djibouti : le football et l’athlétisme. Il nous faut attirer l’attention du public sur la natation et susciter l’adhésion d’une majorité de djiboutiens et de sponsors au développement de la natation. Et ce afin que cette discipline ne soit plus considérée comme un sport mineur.

Un message pour conclure…

En conclusion, je voudrai dire tout simplement qu’actuellement le sport national s’est mis sur le chemin développement comme le pays tout entier. le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports et le Comité Olympique National, qui sont les deux soutiens des sports, doivent conjugués leurs efforts pour assurer l’épanouissement de la jeunesse djiboutienne.