La mythique ligne ferroviaire Djibouti-Addis bientôt mise en service

Jeudi dernier, le ministre de l’Equipement et des Transports, M. Mohamed Abdoulkader Moussa accompagné de son collègue du Travail et de la Réforme de l’Administration, Hassan Idriss Samrieh, le directeur de la Société Djiboutienne des chemins de fer et par des députés de la région se sont rendus à Ali-Sabieh à bord du nouveau train des voyageurs circulant à l’énergie électrique.

A leur arrivée, les membres du gouvernement et leurs accompagnateurs ont été accueillis par le préfet de la région, M. Mohamed Waberi Assoweh, le président du conseil régional, des élus locaux, des chefs coutumiers et par des nombreux autres assajogs dans la nouvelle gare flambant neuve de la ville. Notons que depuis quelque temps, les locomotives et les wagons de la nouvelle ligne construite par une société chinoise sont dans une phase de test avant leur mise en service officielle au début du mois prochain.

De la gare de Nagad, côté djiboutien jusqu’ à celle de Feri-Labu, côté éthiopien située à 20 km d’Addis-Abeba, les rails, le matériel roulant ainsi que la capacité du courant électrique fourni seront soumis à un test d’assurance de fiabilité. Les tests se poursuivront tout au long de ce mois d’octobre.

Peu à après leur descente des wagons luxueux des voyageurs, les visiteurs de marque et les officiels qui les accompagnaient ont été reçus par le préfet dans le salon officiel de sa résidence. Là, ils se sont entretenus avec de nombreux chefs coutumiers et d’autres membres de la société civile de la région de la mise en service des équipements de la nouvelle ligne électrique.

Les ministres ont remercié les assajogs de leur accueil chaleureux avant de les appeler à veiller au respect des consignes de sécurité.

Ils n’ont pas manqué de les mettre en garde contre le danger mortel qui peut émaner du chemin de fer électrifié par un courant de haute tension pour toute personne s’accrochant inconsciemment les lignes alimentant les locomotives.

Quant aux responsables coutumiers, ils ont souligné qu’ils attendaient beaucoup de la mise en service du train en matière de création d’emplois.

Ils ont souligné que le chômage touche de nombreux jeunes de la région. Les retombées bénéfiques de tout investissement, petit ou grand, mis en service appartiennent à tous les djiboutiens, qu’ils soient originaires du Sud, du Nord, de l’Est ou de l’Ouest, a martelé le ministre du travail, Hassan Idriss Samrieh.