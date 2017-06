MS/UNICEF : L’UNICEF renforce le système djiboutien d’approvisionnement en médicaments

Le ministère de la Santé a réceptionné officiellement jeudi des médicaments et équipements de santé remis par l’UNICEF pour le renforcement du système d’approvisionnement en médicaments et du système de santé à Djibouti.

Ce don en médicaments et équipements fait suite à une visite d’échanges et de partage effectuée par une délégation conduite par le ministre de la Santé, à Copenhague au Danemark au siège de la Division de l’approvisionnement de l’UNICEF, au mois de janvier dernier.

Le ministre de la Santé, Djama Elmi Okieh, la représentante de l’UNICEF à Djibouti, Mme Djanabou Mahonde ainsi que la secrétaire d’Etat aux affaires sociales, Mme Mouna Osman Aden ont pris part à la cérémonie qui s’est tenue devant l’ancien hôpital des armées « Bouffard ». Plus de trente containers ont ainsi été convoyés du Danemark avec un matériel d’une valeur marchande de 3 millions de dollars US.

Ces matériels sont essentiellement constitués de médicaments essentiels pour la santé de la mère et de l’enfant, d’équipements de protection, de stérilisateurs, de générateurs électriques, de tentes, de couvertures ou encore d’outils nécessaires aux services d’urgence et de réanimation.

Dans son discours, le ministre a ainsi rappelé le projet ambitieux de faire de notre pays un hub régional pour l’UNICEF. Il a par ailleurs mis l’accent sur les relations privilégiées qu’entretient notre pays avec cette agence onusienne.

« Ces médicaments et matériels de santé sont le fruit de nos engagement pris mutuellement avec la Division de l’Approvisionnement de l’UNICEF. Ce n’est que le début du processus du renforcement du système d’approvisionnement en médicaments et en équipements médicaux que le gouvernement souhaite accélérer à Djibouti. L’amélioration des qualités de services offerts à la population figure au rang de nos première priorités », a déclaré le ministre de la santé Dr Djama Elmi Okieh.

A la suite de cette visite d’échanges, le ministère de la santé a tracé une feuille de route pour le renforcement du système d’approvisionnement en médicaments à Djibouti.

« L’UNICEF réaffirme ici son soutien au ministère de la santé pour que chaque enfant et chaque maman aient accès à des soins de qualité. D’un côté, par le renforcement du système de santé, l’amélioration de la qualité de l’offre de services et de l’autre, par le renforcement de la demande auprès des communautés. Le rapprochement de l’offre et de la demande des services passe inévitablement par une approche où les communautés elles-mêmes doivent être impliquées », a pour sa part affirmé Djanabou Mahonde, représentante de l’UNICEF à Djibouti.

Une visite de l’équipe de la division de l’Approvisionnement de l’UNICEF est attendue très prochainement à Djibouti pour non seulement appuyer le ministère dans la mise en œuvre de cette feuille de route mais aussi explorer ensemble les différentes options pour l’autonomisation du système d’approvisionnement à Djibouti, y compris celui lié aux vaccins, avec le mécanisme de préfinancement à travers l’initiative pour « l’Indépendance des Vaccins ».

A la fin de la cérémonie, le ministre a remis aux directeurs des différents centres de santé et les hôpitaux de la ville et de la capitale, le matériel nécessaire ainsi que les médicaments.

Dans la foulée, le ministre de la santé a procédé à la distribution de rations alimentaires à plus de 1000 employés du ministère de la santé. La remise de ces denrées composées de riz, de dattes, d’huile, de farine s’est déroulée au sein du ministère de la santé.

La distribution de ces rations avait pour objectif de soulager le quotidien du personnel de la santé en ce mois de ramadan.

N. Kadassiya

Le point avec… Djanabou Mahonde

Représentante de l’UNICEF à Djibouti

« Pour chaque enfant, des soins de santé de qualité »

« C’est pour moi un immense plaisir d’être de nouveau parmi vous aujourd’hui à l’occasion de cette cérémonie de remise d’équipements et de produits de santé, qui est l’aboutissement d’une succession d’événements et d’engagements mutuels depuis le début de l’année entre le Ministère de la Santé et l’UNICEF. Vous n’êtes pas sans savoir que la remise de ces matériels fait suite à la visite d’échanges organisée au mois de janvier dernier à Copenhague, auprès de la Division de l’Approvisionnement de l’Unicef au niveau global, et durant laquelle vous avez personnellement mené un important plaidoyer pour le renforcement du système de santé à Djibouti, y inclus le renforcement du système d’approvisionnement en médicaments de manière à renforcer un accès équitable aux soins de santé de qualité dans l’ensemble du pays. Permettez-moi tout d’abord de saisir cette opportunité pour saluer les efforts engagés par le Ministère de la santé, placé sous votre leadership, pour les actions engagées en faveur de la santé maternelle et infantile à Djibouti. La remise de ces équipements et produits se santé n’est que le début d’un processus qui se rattache à la vision orientée vers la qualité des soins et des services que vous avez prônée. Le ministère de la santé avec la Centrale d’achat des Médicaments et Matériels essentiels a tracé une feuille de route pour le renforcement du système d’approvisionnement à Djibouti, et à terme, faire du pays un hub pour la région, vu son positionnement géographique et stratégique. »