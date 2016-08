MS/MENSUR Formations médicales et paramédicales : Des pistes de collaboration

Le ministre de la Santé, Dr. Djama Elmi Okieh, a eu mercredi dernier, dans son bureau, une réunion de travail avec le ministre de l’Enseignement Supérieur et la Recherche, Dr. Nabil Mohamed Ahmed. La séance de travail a, outre les deux membres du gouvernement, regroupé autour d’une table ronde leurs principaux collaborateurs. Les deux parties ont abordé le point à l’ordre du jour.

Les intervenants ont discuté des voies et moyens susceptibles d’améliorer la collaboration entre les deux départements ministériels en matière de formations médicales et paramédicales. Il a également été question de mettre en place une convention de partenariat qui définira les axes de coopération entre la Faculté de Médecine, l’Université de Djibouti et l’Institut des Sciences de la Santé d’une part, et d’autre part les principaux hôpitaux de référence de la capitale. La dite-convention portera sur l’encadrement des étudiants en médecine et techniciens paramédicaux lors de leur stage de formation. Les uns et les autres devront disposer d’un meilleur plateau technique (équipements, dossiers médicaux) lorsqu’ils seront en stage dans les centres hospitaliers. Ils devront en outre bénéficier d’un large accès aux ressources documentaires et de l’encadrement des médecins spécialisés dans le cadre d’une programmation cohérente de leur stage. Autant de priorités qui tiennent à cœur le ministre de la Santé.

Le Dr. Djama Elmi Okieh a souligné auprès du Dr. Nabil Mohamed Ahmed les efforts soutenus que le département ministériel de la santé a fournis pour augmenter le nombre de médecins spécialisés en activité dans les structures de santé du pays.

Bref, les deux ministres ont convenu de constituer un comité d’experts appelé à rédiger le contenu de la convention de partenariat qu’ils devront signer prochainement.

Mohamed Chakib