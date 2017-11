Moustapha Mohamed Mahamoud reçu au siège de l’UNESCO

Le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a été reçu au siège de l’Unesco, sis à Paris, par la nouvelle maîtresse des lieux, Audrey Azoulay. Lors de cet entretien, les échanges ont porté sur les projets en chantier et les perspectives de collaboration future. Le ministre a saisi l’occasion pour exprimer ses félicitations à Mme Azoulay suite à son élection à la tête de l’agence onusienne. Il s’est aussi dit confiant en ses qualités et compétences pour relever les défis qui l’attendent…

En réponse, la directrice générale de l’Unesco a demandé au ministre de transmettre ses sincères remerciements au président de la République de Djibouti pour son soutien dans le cadre de la traduction en français du rapport sur la science qui a permis à la communauté francophone de bénéficier d’un important outil de travail. Elle a également salué le travail du MENFOP en vue de la redynamisation de la commission nationale de l’UNESCO.

La délégation djiboutienne, conduite par le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle et Président de la commission nationale pour l’éducation, la science et la culture (CNESC), M. Moustapha Mohamed Mahamoud a poursuivi sa visite officielle de travail à Paris dans le cadre de la 39ème session de la conférence générale de l’Unesco,

En sa qualité de président de la commission nationale pour l’éducation, la science et la culture, M. Moustapha Mohamed Mahamoud a prononcé un discours très remarqué lors du débat de politique générale de la 39èmesession de la conférence générale de l’Unesco. L’allocution du ministre a porté sur l’appréciation de la tenue d’une telle réunion et a félicité le Kenya pour l’organisation de la réunion panafricaine sur l’ODD4 en mars prochain à Nairobi. De même, le ministre a informé le groupe Afrique de l’organisation à Djibouti d’une conférence sur l’éducation de réfugiés en décembre prochain pour les pays membres de l’IGAD.

Plus généralement, la délégation a assisté au forum des dirigeants durant lequel elle a pu suivre les interventions des hautes personnalités des autres pays qui ont exprimé leur positionnement par rapport à l’Unesco. Le ministre et ses accompagnateurs ont pris part à la réunion des ministres africains de l’éducation des Etats membres du groupe Afrique de l’Unesco. Avec comme ordre du jour l’examen de plusieurs résolutions qui doivent être soutenues par les africains. Par ailleurs, le ministre et ses collaborateurs étaient partie prenante de la table ronde ministérielle sur le thème du renforcement de la responsabilité dans la mise en œuvre de l’ODD4-Education 2030 qui a rassemblé tous les ministres ainsi que des experts en charge du suivi et de l’évaluation des politiques éducatives des pays membres.

Ensuite, le MENFOP a rencontré le Sous-directeur général de l’UNESCO pour l’Afrique, Edouard Firmin Matoko, pour discuter du projet d’appui technique de l’Unesco aux fins de promouvoir les activités de suivi et de réflexion prospective sur les enjeux, opportunités et problématiques de développement de Djibouti telles que le développement et de la rédaction de la politique éducative de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que le développement du numérique à l’école.

Notons au passage que ce séjour de travail à Paris était ponctué d’événements parallèles comme des tables rondes et des réunions sur des thèmes tels que « la promesse de l’éducation : regards croisés sur les objectifs et les Challenge » ou sur «l’océan dont nous avons besoin pour l’avenir que nous voulons ».

En marge des travaux de la 39ème session de la conférence générale de l’Unesco, le ministre de l’Education nationale a eu des entretiens privés avec la directrice générale sortante de l’institution onusienne, Irina Bokova. L’entrevue a permis au ministre de se féliciter de la solidité des relations fortes d’amitié et de coopération liant la République de Djibouti et l’UNESCO. Il a également transmis les hommages et les félicitations du chef de l’Etat, M. Ismaïl Omar Guelleh, à l’ex patronne de l’UNESCO pour son investissement et ses efforts inlassables en faveur de la promotion des valeurs d’humanité de l’Unesco.

Au terme de cette mission, M. Moustapha Mohamed Mahamoud a prononcé un important discours de déclaration nationale devant les participants de la 39ème session. Le ministre a porté la voix de Djibouti en éclairant le positionnement de notre pays sur divers sujets.

Citons en l’occurrence Johnson Weru et Ali Said Faqi. L’entrevue s’est déroulée dans un climat de confiance. Et ce, faut-il préciser, en présence du secrétaire exécutif de l’IGAD, Mahboub Maalin, du secrétaire général du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale (MAECI), Mohamed Ali Hassan, et du directeur de l’Institut d’études diplomatiques (IED), Moussa Ali Meiguague. L’entretien a essentiellement porté sur les relations d’amitié et de coopération entre les pays de la région de l’Afrique de l’Est ainsi que les moyens susceptibles de les consolider davantage. Le chef de la diplomatie djiboutienne et ses interlocuteurs ont abordé plusieurs autres sujets d’intérêt commun. Ils ont discuté des conditions propices au renforcement des capacités opérationnelles de l’Amisom, du rôle positif que l’iGAD joue au niveau régional. Bref, ils ont soulevé les derniers développements du contexte politique et sécuritaire prévalant en Somalie.

MAS