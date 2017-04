Motocross : Un tournoi dédié au 40e anniversaire de Djibouti

Peu pratiqué depuis quarante ans, le motocross n’est pas pour autant un sport inconnu à Dijbouti. Il suffit de relire les archives du Réveil pour se rendre compte que ce sport a eu son heure de gloire à Djibouti. A l’occasion du 40e anniversaire de l’indépendance du pays, la fédération djiboutienne de Motorsports a décidé de relancer ce sport pour le plus grand bonheur des amoureux de la moto.

Sous l’égide du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, la fédération Djiboutienne de motorsport a organisé vendredi dernier à Douda une compétition internationale de motocross placé sous le signe du quarantième anniversaire de la République de Djibouti.

Cette compétition a regroupé quatre différentes épreuves à savoir les juniors, la course des cylindrées de 100 chevaux, 250c, 350c et l’épreuve des 450c. Le top départ a été donné par le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, M. Hassan Mohamed Kamil. Les motards se sont lancés sous les vrombissements assourdissants des motos et sous les ovations d’un public enthousiaste.

La catégorie de 450c a été remporté par Manu Larry, la catégorie 250c par Yasser, venu de Dubai, chez les 100 chevaux c’est Mouti Hicham qui s’est adjugé la première place et chez les juniors c’est Nasser Ali Nasser qui est devenu vainqueur.

Ont participé à cette compétition, des compétiteurs Djiboutiens, français et américains.

Les Participants à la compétition n’ont pas manqué de remercier le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports pour avoir appuyé l’organisation d’un tel événement, qui a regroupé des compétiteurs de différentes nationalités. Le Secrétaire d’Etat a quant à lui félicité la fédération de Motorsports pour avoir pris l’initiative d’organiser cette compétition internationale et surtout pour la promotion de cette discipline qui reste encore peu pratiquée à l’échelle nationale.

Il a aussi rappelé que la politique de la promotion et de développement du sport mis en œuvre par son département sous la vision éclairée du Chef de l’Etat M. Ismail Omar Guelleh a pour but de rehausser le niveau du Sport national.

Ils ont dit…

Abdourahman Ahmed Taha, sponsor de la fédération

Je trouve admirables et importants les efforts que fait la fédération pour développer les sports de vitesse et en particulier le motocross. Le président de la fédération, M. Ali Zeid Al Chadily, que je considère comme mon fils, a sollicité mon concours. Et j’ai apporté ma modeste contribution et je continuerai à le faire car pour moi, le sport est le meilleur moyen permettant aux jeunes de s’épanouir et de se protéger contre la délinquance et les effets maléfiques des drogues.

Manu Larry, champion de la catégorie 450 chevaux

C’est la seconde année consécutive que je gagne le trophée de la catégorie de 450c sur ce même circuit et je suis vraiment très heureux de remporter cette victoire en présence de mes parents et de tous mes amis. D’autant plus que cet événement sportif s’inscrit dans le cadre des activités de notre fédération pour marquer la célébration du 40e anniversaire de notre pays. Je félicite les dirigeants de la fédération pour le succès de ce tournoi et pour nous avoir construit un circuit répondant aux normes internationales.