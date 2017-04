Motocross : Le pilote Yasser Souremi prend la 3e place du circuit de Dubaï

Le Djiboutien Yasser Souremi, qui fait partie des meilleurs coureurs de motocross du pays, vient de s’illustrer sur les pistes de Dubaï en s’adjugeant la troisième place du tournoi DMX de Dubaï Motocross.

Ce jeune prodige de motocross a eu la chance d’être sélectionné pour le dernier tournoi de la saison de Dubaï. Il était inscrit dans la catégorie senior et représentait la République de Djibouti dans cette compétition internationale. Comme c’était sa première participation à l’étranger Yasser s’est bien battue pour s’offrir une place dans le podium et défendre avec brio les couleurs nationales.

Yasser est un pilote très polyvalent, qui excelle en motocross bien sûr mais aussi en trial et en enduro. Doté d’un style très fluide et d’une grande forme physique, il était capable d’accélérer encore lors du dernier tour pour creuser l’écart avec ses poursuivants.

M. Ali Zeid A. Al Chadily président de la fédération Djiboutienne de motorsport a adressé un message de félicitation à son compatriote dès l’annonce des résultats.

La FDM remercie ses partenaires

Sous l’égide du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, la fédération Djiboutienne de motorsport a organisé vendredi 07 avril à Douda une compétition internationale de motocross qui a été couronné de succès.

Les organisateurs de ce événement sportif et en particulier président de ce mouvement fédéral M. Ali Zeid A. Al Chadily adressent leurs remerciements à leurs partenaires à savoir :- Les établissements Fratacci, Abu Ahmed For Imp. & Exp, Ets. Al Chadily Ikhwan, CAC BANK, Al Magd Mouti, Groupe al Gamil, Amerga, Marill Automotive, GXA, Coca-Cola Djibouti, D.S.E, Svamc, Vinci, Imprimerie Nationale, Massida Transit, Ets. Naguib, Elekia Entreprise, Entreprise Darar, ISA et enfin le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports. Par ailleurs la fédération tient à saluer et remercier le secrétaire d’état M. Hassan Mohamed Kamil pour son soutien considérable.