Mohamed Goura Hamadou : Le goût de l’effort chevillé au corps

Un Djiboutien, Mohamed Goura Hamadou, figure parmi les travailleurs non-Chinois récemment récompensés à Addis-Abeba par la direction de CCECC. Il s’agit de M. Mohamed Goura Hamadou, un jeune cadre dynamique que les lecteurs de La Nation connaissent bien.

Le groupe CCECC (China civil engineering construction corporation), fondé en 1979 et approuvé par le Conseil d’Etat de la République Populaire de Chine, est l’une des entreprises chinoises ayant commencé le plus tôt les activités sur le marché international. Le groupe est actuellement une grande entreprise d’Etat ayant la qualification hors-classe pour entreprendre des travaux clés en main. En République de Djibouti, CCECC intervient dans de nombreux domaines (ports, chemin de fer, aéroports etc.).

La semaine dernière à Addis-Abeba, au cours d’une grande cérémonie, le PDG du groupe, M. Yuan Li, a remis des certificats d’appréciation aux dix meilleurs travailleurs étrangers ayant brillamment contribué au projet de construction de la nouvelle ligne de chemin de fer qui sera inauguré bientôt. Parmi les cadres récompensés figure un citoyen djiboutien : Mohamed Goura Hamadou, assistant du directeur général de la CCECC Djibouti Sarl. Cette reconnaissance montre si besoin était que nos compatriotes peuvent se distinguer par l’excellence de leur travail. Ce jeune cadre est un exemple à suivre pour les jeunes.

La Nation a tenu à lui rendre hommage tout en mettant l’accent sur l’importance des relations sino-djiboutiennes qui se développent de plus en plus. Félicitations à l’heureux lauréat et longue vie à la coopération entre la République populaire de Chine et la République de Djibouti.

CHEHEM HASSAN