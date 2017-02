Mme Michaëlle Jean à Djibouti : Une tournée au pas de charge

A la tête d’une délégation forte de plusieurs personnes, arrivée la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie, Michaëlle Jean, est arrivée mardi 31 janvier dernier à Djibouti. Sa venue rentrait dans le cadre d’une visite de travail de 3 jours. Durant son séjour au pays, la visiteuse de marque a eu des consultations de haut niveau avec plusieurs membres du gouvernement. Elle a été reçue jeudi dernier en audience par le président de la République. Chargé était son agenda de cette journée. Puisqu’elle a successivement rencontré le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle a aussi effectué des immersions au sein du Centre d’études et de recherche de Djibouti (CERD), et de l’Université de Djibouti (UD).

…Une visite de courtoisie au Premier ministre

La secrétaire générale de l’OIF a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed. L’entrevue s’est déroulée au salon d’honneur de la Primature. Et ce, faut-il préciser, en présence du secrétaire général de la Primature, Naguib Abdallah Mohamed Kamil, et de l’ambassadeur de Djibouti accrédité à Paris et représentant permanent auprès de l’OIF, Ayeid Mousseid Yahya.

Après les premiers mots de bienvenue, le Premier ministre et son hôte ont eu des échanges constructifs autour de diverses questions. Entrant dans le vif du sujet, M. Abdoulkader Kamil Mohamed a évoqué les particularités de Djibouti. Une enclave francophone qui est située dans une région anglophone, la Corne de l’Afrique. Il a mis en exergue les efforts du gouvernement tournés vers l’amélioration de la qualité des offres d’enseignements de base, moyen, secondaire, technique, professionnel, et supérieur, et la promotion de l’entreprenariat des jeunes. Autant de priorités dont la concrétisation s’inscrit dans l’optique d’une pérennisation des marqueurs d’ordre culturel, économique, linguistique, et scientifique de la francophonie. Ainsi, le Premier ministre a plaidé en faveur du renforcement de la coopération et de la mise en place des programmes de développement humain et durable au sein de l’espace francophone. Il a estimé que la francophonie n’est pas un acquis dans un monde globalisé. Mais elle véhicule, a-t-il ajouté, des défis nécessitant un travail constant et permanent pour être en phase avec la globalisation mondiale et l’ère du tout numérique.

Le constat était partagé par la secrétaire générale de l’OIF. Elle a souligné que l’objet de sa visite de travail était de faire le point sur les besoins et aspirations des djiboutiennes et des djiboutiens en vue de mettre en place des nouvelles pistes de collaborations à des fins d’un meilleur accompagnement des populations locales.

« Dans cette région de la Corne d’Afrique, il est inéluctable de soutenir ce morceau de la francophonie dans tous les domaines, celui de la jeunesse, de entrepreneuriat et d’innovation. L’espace de la francophonie représente des grandes opportunités et des débouchés pour les jeunes et les femmes. Et l’OIF sera aux côtés du gouvernement de Djibouti afin de faciliter la mise en place de nouvelles filières d’enseignements et la promotion de entrepreneuriat des jeunes dans le cadre des programmes d’incubateurs », a déclaré en substance Mme Michaëlle Jean.

Sur ce, la secrétaire générale de l’OIF et le Premier ministre ont soulevé les derniers développements du contexte politique et sécuritaire prévalant dans la sous-région, notamment en Somalie où des insurgés extrémistes continuent de perpétrer des attentats sanglants. Les deux personnalités ont respectivement appelé toutes les bonnes volontés et forces régaliennes des pays de la région à accroître leur vigilance face au terrorisme. Et ce par l’entremise du partage d’informations qui est un moyen efficace dans la lutte contre ce fléau mondial.

…La Francophonie à l’honneur au Parlement

Au cours de cette longue journée de jeudi dernier, la secrétaire générale de l’OIF s’est rendue au siège de l’Assemblée nationale. Le président de l’hémicycle national l’y a accueilli chaleureusement.

L’entretien a eu lieu au salon d’honneur de l’Assemblée nationale en présence de l’ancien Premier ministre et président du Groupe d’Amitié Interparlementaire Djibouti-France, Dileita Mohamed Dileita, de l’ambassadeur de Djibouti en France, Ayeid Mousseid Yahya, du directeur des relations multilatérales au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale, Guelleh Idriss Omar, et du directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale, Mahdi Waberi Hassan.

Les deux parties ont évoqué les liens existants entre la République de Djibouti et l’Organisation internationale de la francophonie. Les voies et moyens aussi qui sont susceptibles de les consolider davantage. Les échanges ont ensuite porté sur la réintégration de l’Assemblée nationale au sein de la grande famille parlementaire francophone. Après une brève présentation du fonctionnement de l’Assemblée nationale et des activités parlementaires, le président Mohamed Ali Houmed a mis l’accent sur l’attachement de la République de Djibouti à la langue française, « le seul pays francophone de l’Afrique de l’Est » a-t-il dit en substance d’où la nécessité selon lui de renforcer davantage les relations entre Djibouti et l’OIF.

Le président de l’hémicycle national a par ailleurs sollicité l’expérience de l’OIF et son accompagnement pour appuyer les activités du Parlement dans le renforcement des capacités des parlementaires et du personnel parlementaire et ce par le biais de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie. En réponse, la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie est revenu sur l’objet de sa visite dans notre pays consistant à établir un état de lieux des relations entre Djibouti et l’OIF. Elle a indiqué que notre pays est le porte-drapeau, la tête de pont de la Francophonie dans la sous-région Est-africaine d’où la nécessité impérieuse de donner une impulsion nouvelle à cette relation entre Djibouti et l’OIF en la redynamisant davantage.

Mme Michaëlle Jean s’est dite consciente du rôle majeur que notre pays joue dans la stabilisation de la sous-région. Elle a tenu à féliciter les autorités nationales pour les nombreux progrès enregistrés dans tous les domaines, notamment économiques, sous nos cieux. Elle n’a pas manqué de saluer le rôle important joué par les parlementaires à cet effet. Elle s’est engagée personnellement à appuyer l’Assemblée nationale dans sa demande de réintégration au sein de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie.

A l’issue de cette rencontre, le président de l’hémicycle national et son hôte ont procédé à un échange de cadeaux.

…Une immersion au sein de l’UD

Une même atmosphère conviviale régnait lors de la rencontre entre le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Nabil Mohamed Ahmed, et la secrétaire générale de l’OIF en compagnie d’une forte délégation. L’entrevue s’est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables du département ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche. Citons, entre autres, le président de l’Université de Djibouti, Djama Mohamed Hassan. L’occasion pour les deux parties d’aborder les défis de la langue française dans l’enseignement supérieur mais aussi les actions entreprises par le MENSUR en matière de formations et de recherches universitaires.

A ce propos, Mme Michaëlle Jean s’est dite impressionnée par les efforts et la créativité de notre ilot francophone au milieu d’un océan anglophone.

Au terme de leurs discussions, le ministre Nabil Mohamed Ahmed et son hôte ont pris le chemin de la nouvelle bibliothèque de l’Université de Djibouti. Sous les pas du président de l’UD, les deux personnalités ont visité trois grandes salles de travail, une salle charnière et une autre de réserve d’une superficie moindre. L’ensemble a une capacité d’accueil de 362 places.

La bibliothèque permet aux étudiants de l’UD un accès facile aux ressources documentaires et aux recherches universitaires. Elle abrite des ouvrages utiles pour toutes les filières d’études.

Rien que pour cette année, des nouveaux livres toutes séries confondues ont été réceptionnés suivant les confidences des responsables des lieux.

Par la suite, le ministre de l’Enseignement Supérieur et la secrétaire générale de la francophonie ont fait une immersion au sein de l’e-campus. Lequel est un outil de travail au service de l’amélioration des conditions de travail des étudiants, professeurs, et cadres administratifs de notre jeune université.

Les uns et les autres peuvent désormais accéder aux ressources documentaires, pédagogiques et scientifiques de ce réseau qui les propulse dans l’ère du tout numérique selon le responsable de l’e-campus. A l’entendre, l’UD est la première université de l’Afrique francophone à disposer d’une plateforme virtuelle d’enseignements supérieurs et de gestion de cours et d’examens. De tels propos ont suscité l’enthousiasme de la secrétaire générale de l’OIF qui s’est engagée à accompagner ces efforts. « Le modèle djiboutien devrait servir d’exemple aux autres entités francophones enclavées », a-t-elle lâché d’une voix admirative.