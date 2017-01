La mission malienne de la MFF

C’était le 25 janvier à Bamako. Ce matin-là, Moumina Houmed Hassan a été introduite auprès du Premier ministre malien, M. Modibo Keita, par la ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Nina Walett Intallou.

C’est dans le cadre d’une vaste tournée ministérielle décidée par le chef de l’Etat que Mme Houmed, porteuse de son message écrit, a été reçue par les autorités maliennes. Ce message présidentiel, était relatif à la demande de soutien adressée par le Président à son homologue malien à la candidature de Yacin Elmi Bouh et Hawa Ahmed Youssouf, postulant respectivement, aux postes de vice-président et de commissaire aux affaires politiques de l’UA.

Au cours de sa rencontre avec M. Keïta, la ministre a exprimé au nom du chef de l’Etat, du Gouvernement et du Peuple Djiboutien ses condoléances les plus attristées au chef de l’Etat, M. Ibrahim Boubacar Keïta, aux familles des victimes et à tout le peuple ami et frère du Mali victime d’un acte criminel survenu à Gao mercredi 18 janvier 2017 et a tenu à ce que ses propos soient transmis au Chef de l’Etat.

Remerciant par la suite M. Ibrahim Boubacar Keïta pour la position et les propos tenus lors du 27ème Sommet Afrique-France qui s’est tenu à Bamako: « le Président tient à remercier son homologue pour la position ferme qui a été la sienne à l’encontre de la délégation érythréenne qui souhaitait réagir au discours du Premier ministre djiboutien ».

En réponse, le Premier ministre s’est exprimé en ces termes : « je suis profondément touché par votre message et soyez assuré que ce message parviendra au Président non pas de façon neutre mais avec la conviction que j’ai ressenti dans vos propos », a-t-il ajouté sur cet acte criminel « nous avons perdu 77 hommes mais je devrais dire que nous avons perdu 77 Maliens et Africains et pour ceux qui ont perpétré cet acte, nous nous refusons de les appeler des « rebelles » car dans chaque famille il y a des divergences et nous sommes avant tout une seule famille. Ils ne font qu’exprimer un point de vue différent et nous continuerons malgré tout à œuvrer ensemble pour la Paix et la Sécurité » avant de conclure par ses mots : « Il y a toujours eu des crises dans chaque pays mais le plus important est la façon de les gérer» a-t-il conclu.

Entrant dans le vif du sujet, la Ministre a présenté les candidatures djiboutiennes et a dit qu’elle était consciente que le Mali a lui aussi une candidature et nous souhaitons nous soutenir mutuellement.

Sur ce point, Modibo KEITA a déclaré que les candidatures seront analysées à la lumière des relations qui lient nos deux pays et a-t-il assuré « que l’importance d’un pays ne se mesure pas par sa superficie mais par les relations humaines et fraternelles qui les unissent».

A la sortie de cette rencontre, interviewé par les journalistes sur l’éventualité du retrait de la candidature malienne qui brigue le poste de « Commissaire en charge des affaires économiques, rurales et Agriculture », la Ministre a déclaré qu’il n’a jamais été question, lors de cette entrevue, de retrait de candidature pour la simple raison que nos pays respectifs ne concourent pas aux mêmes postes au sein de l’U.A et qu’il ne s’agissait là que de solliciter le soutien mutuel pour nos candidatures.