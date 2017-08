Le ministre somalien des PTT en visite de travail à Djibouti

Le ministre somalien des postes, des télécommunications et des Technologies (PTT), Abdi Ashur Hassan, a entamé hier une visite de travail de quatre jours en République de Djibouti. A son arrivée dans notre pays, le ministre somalien a été accueilli à l’aéroport par son homologue djiboutien, Abdi Youssouf Sougueh. Le directeur-général de Djibouti Télécom, Mohamed Assoweh Bouh, était également présent. Le ministre djiboutien de la Communication chargé des postes et des Télécommunications et son homologue somalien ont eu leurs premiers échanges dans le salon d’honneur de l’aéroport d’Ambouli. Au cours de cette visite qui s’inscrit dans le cadre des relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays, le ministre somalien aura des séances de travail avec M. Abdi Youssouf Sougueh et des accords pourraient être signés dans le domaine des nouvelles technologies de l’Information et de la Communication.