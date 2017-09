Le ministre de la santé en visite de travail au Maroc

Entre le 11 et le 13 septembre, le Dr Djama Elmi Okieh a effectué une visite de travail au Maroc où il a eu des échanges intéressants avec son homologue marocain mais aussi avec d’autres hauts responsables marocains en charge de la santé publique. Le ministre de la Santé était accompagné de plusieurs responsables djiboutiens.

Une importante délégation conduite par le ministre de la santé, le Dr Djama Elmi Okieh a effectué, du 11 au 13 septembre 2017, une visite de travail de trois jours au Maroc. Dès son arrivée sur le sol marocain, le ministre de la santé, accompagné des membres de sa délégation et de notre ambassadeur au Maroc, Ibrahim Bileh Doualeh, a été reçu chaleureusement par le ministre marocain de la santé, le professeur El Houssaini LOUARDI.

En effet, l’objectif global de cette visite de travail de trois jours était le raffermissement des relations bilatérales et des liens anciens entre notre pays et le royaume chérifien dans le domaine de la santé.

A noter que la délégation djiboutienne était composée du directeur de la CNSS,Mr Hassan Robleh et de hauts responsables du département de la santé.

Au cours de leur entrevue, les deux ministres ont pu discuter des voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux nations en matière de santé. Les deux parties ont ainsi passé en revue tous les points à l’ordre du jour tout en réaffirmant leur engagement à œuvrer dans le sens de la consolidation du partenariat notamment dans les domaines de la formation de médecins spécialistes et des paramédicaux ainsi que des inspecteurs de santé pour le contrôle et l’audit du système sanitaire.

La République de Djibouti et le Royaume du Maroc se sont également engagés à mutualiser, à échanger et à partager leurs expériences et leurs expertises dans tous les domaines de la santé. Aussi, la question de l’appui pour le renforcement du système d’approvisionnement et de régulation des médicaments a également été abordée au cours de cette réunion interministérielle entre Djibouti et le Royaume du Maroc. L’autre moment fort de la visite de travail fut la rencontre du ministre de la santé avec le directeur de l’Agence Marocaine de la coopération Internationale (AMCI) Mr Mohamed Metkal avec lequel il a eu un long échange de vues pour approfondir la coopération sanitaire entre le Maroc et Djibouti notamment sur le plan du renforcement des capacités. En effet, il a été question de la facilitation des procédures d’octroi de 50 bourses d’études pour que les paramédicaux djiboutiens puissent bénéficier des cursus de spécialisation pour l’année universitaire 2018-2019.

Le ministre djiboutien s’est par la suite rendu au CHU Ibn Sina (CHIS) de Rabat qui est un établissement à caractère administratif doté de la personnalité morale et juridique et d’une autonomie financière sous contrôle de l’État. Et dans la foulée, une convention de jumelage de l’hôpital Peltier avec le CHU Ibn Sina de Rabat a été signée par le directeur de l’Hôpital Peltier, M. Houssein Mohamed Houssein et le directeur du CHU Ibn Sina, le Pr Abdelkader ERROUGANI.

Toujours dans le cadre de cette visite de travail, le ministre de la santé Dr Djama Elmi Okieh et sa délégation ont rencontré les responsables de l’institut Supérieur des professions infirmières et des techniciens de santé (ISPITS) pour faire un tour d’horizon des spécialités existantes et des filières disponibles dans cet établissement.

Dans cette même optique, le ministre s’est également déplacé à l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) de Rabat pour discuter et finaliser les procédures d’inscription pour l’année universitaire 2017-2018 en profit des professionnels de la santé djiboutiens.

Puis au troisième et dernier jour de sa visite de travail, le ministre djiboutien de la santé a été reçu par M. LARBI BENCHEIKH, le ministre marocain de L’Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Une rencontre de haut lieu au cours de laquelle les deux ministres ont abordé les sujets importants sur les nouvelles filières universitaires en science de la santé. En effet, le ministre de la santé a indiqué que ces nouvelles filières qui n’existent pas à Djibouti constituaient une opportunité à saisir pour élargir davantage l’offre de soins en République de djibouti.

Il s’agit en effet d’une vingtaine de nouvelles filières de spécialisation qui seront proposées incessamment sous peu aux médecins dijboutiens et qui rehausseront considérablement la qualité de l’offre des soins en augmentant les paquets de prestations dans nos hôpitaux.

Et enfin en marge de sa visite, le ministre a rencontré les étudiants djiboutiens ainsi que la diaspora établie au Maroc. L’occasion a été offerte aux différents délégués d’exposer leurs problèmes rencontrés durant leur séjour en terres chérifiennes. A ce propos, le ministre a pris bonne note des doléances exprimées en promettant leur résolution.

Au terme de cette visite officielle que l’on pourrait qualifier de fructueuse, le Dr Djama Elmi Okieh a remercié les autorités marocaines pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité qui leurs ont été réservés au Maroc. Enfin, le Ministre de la santé a indiqué que l’excellence de relations Djibouto-Marocaines est le reflet des liens solides d’amitié et de fraternité qui ont été tissés par nos très regrettés Roi Hassan II et le Président Hassan Gouled et qui perdurent toujours entre le président de la République de Djibouti, M. Ismail Omar Guelleh et le Roi Mohamed VI.