Le ministre de la Santé à la rencontre de la population

Le ministre de la Santé, le Dr Djama Elmi Okieh, a effectué une tournée à travers les régions de Tadjourah, d’Obock et d’Arta pour des concertations nationales sur la santé. Ces rencontres avec la population furent couronnées de succès.

Afin de mieux servir la population et améliorer l’accès aux soins, le ministre de la Santé a effectué une tournée en province dans le cadre d’une concertation nationale sur la Santé. Il s’est rendu successivement à Obock, à Tadjourah et à Arta les 9, 10 et 11 octobre 2017 pour rencontrer la population en vue de recueillir ses points de vue et ses appréhensions sur le système sanitaire dans chaque région. A chaque halte, le ministre de la santé, Dr Djama Elmi Okieh, était accompagné d’un collègue du gouvernement. A Obock, il était accompagné du secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux Sports, Hassan Mohamed Kamil, et à Tadjourah, c’est le ministre délégué à la Décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis et enfin, il a fait l’étape d’Arta avec son collègue Yonis Ali Guedi, ministre de l’Energie. Partout, l’accueil a été enthousiaste, dans chaque région, la collaboration des autorités locales a été parfaite et les échanges furent fructueux. A noter également la présence des parlementaires de chacune des régions, des élus locaux et des notables qui étaient venus en grand nombre à la rencontre du ministre de la santé.

L’objectif de ces rencontres était de recueillir les doléances, les aspirations mais aussi les préoccupations prioritaires des populations par rapport au système de santé local. Et par cet exercice de démocratie, le ministère de la santé a souhaité intégrer toutes ces doléances dans la planification sectorielle de la politique gouvernementale en matière de santé qu’il entend vulgariser au sein de la population afin de mieux la servir. Placées sous le thème de « faire de la santé de proximité, une réalité », ces activités de concertation nationale sur la santé ont connu un engouement populaire sans précédent dans toutes les régions.

Au cours de ces échanges, la population locale s’est prêtée volontiers à cet exercice citoyen en participant en masse aux différentes conférences-débats qui ont eu lieu dans les chefs-lieux des trois régions. Ainsi, plusieurs questions ont été posées par les représentants de la société civile de Hayyu, de la ville blanche et de la ville balnéaire d’Arta, abordant divers sujets relatifs au système de santé de leur région. Des rencontres citoyennes avec une participation massive qui fut, de l’avis de toutes et de tous, un succès véritable tant l’objectif fixé fut amplement atteint. Et toutes ces doléances exprimées par la population locale seront intégrées dans l’élaboration du nouveau plan régional de développement sanitaire que préconise le département de la santé pour les années à venir.

Comme par exemple à Tadjourah où un gynécologue a été dépêché en moins de 48 heures après la demande formulée par plusieurs personnalités de la société civile tadjouroise au cours de la conférence, et ce pour subvenir à la santé des femmes en couches. Et à chaque fois, dans une salle archicomble et devant une foule toute enthousiaste, le ministre de la santé, le Dr Djama Elmi Okieh a par ailleurs répondu à toutes ces interrogations émises de la part de la population des trois régions visitées en donnant des explications explicites et précises avec tous les éclaircissements nécessaires sur les tenants et les aboutissants de la politique sanitaire que mène le département de la santé dans ces régions.