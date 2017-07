Le ministre de l’Intérieur revient sur les incendies de Balbala

Le ton était ferme et solennel. Dans une déclaration radiotélévisée, le ministre de l’Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed, est revenu hier sur le bilan mais aussi les origines des sinistres qui se sont simultanément déclarés mardi dernier dans trois secteurs de Balbala et ont réduit en cendres près de 190 habitations. Le ministre a rappelé que désormais, la priorité pour le chef de l’Etat était le relogement des sinistrés. Il a évoqué aussi le formidable élan de solidarité qu’a suscité l’appel lancé par le Président. Le ministre de l’Intérieur a appelé en outre à une vigilance de chaque instant en cette période de khamsin. M. Hassan Omar a surtout pointé du doigt certaines personnes sans scrupules qui, a-t-il dit, utilisent des installations électriques frauduleuses, lesquelles provoquent les courts-circuits à l’origine des départs de feu. Le ministre a rappelé que les fraudeurs qui sont à l’origine de ces sinistres s’exposaient aux rigueurs de la loi puisque, a-t-il dit, le code pénal djiboutien dispose d’instruments juridiques suffisants pour poursuivre et les personnes qui seraient identifiées comme étant coupables de fraudes. Le ministre a rappelé que la mise en danger de la vie d’autrui mais aussi l’homicide involontaire et les chefs de destruction ou de dégradation de biens d’autrui pouvaient conduire les personnes mises en cause en prison. Il a conclu son message en appelant l’ensemble de la population à redoubler de vigilance.