Le ministre de l’Energie participe en Italie à une conférence sur la géothermie

Une délégation conduite par le ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles, M. Yonis Ali Guedi, accompagné du directeur général d’EdD, M. Djama Ali Guelleh, et du Directeur Général de l’Office Djiboutien de Développement de l’Energie Géothermique (ODDEG), M. Kayad Moussa Ahmed, s’est rendu à Florence, en Italie, du 11 au 12 Septembre 2017 pour prendre part à une conférence de haut niveau organisée par l’Alliance Globale de la Géothermie. Le thème principal de cette conférence était la promotion de l’Energie Géothermique vers le Développement d’une Energie Future. La conférence a regroupé plus de 200 personnes venues de 70 pays et des différents secteurs (publics et privés). La réunion s’est focalisée sur l’identification des mécanismes nécessaires pour minimiser les risques liés aux investissements dans la Géothermie, créer une réglementation cohérente et solide, afin de renforcer les capacités institutionnelles et humaines dans le secteur de la Géothermie. A l’issue de la conférence, les participants ont adopté la déclaration de Florence reconnaissant l’importance de mobiliser le financement nécessaire pour la production de l’électricité à moindre coût ainsi que d’autres engagements déterminants pour promouvoir l’exploitation des énergies renouvelables.