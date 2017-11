Pour une meilleure gestion des coopératives

Le Ministère de la Femme et de la Famille a procédé hier au lancement d’un atelier de 2 jours sur la gestion des coopératives, hier au centre d’action sociale pour l’autonomisation des femmes (CASAF), sis à Balbala.Organisée conjointement avec le PNUD, cette session formation est financée par l’USAID et destinée aux cadres du Secrétariat Etat aux Affaires Sociales, de l’agence djiboutienne de développement social (ADDS) et du Ministère de la Femme et de la Famille. D’une durée de 2 jours, la session de formation est animée par une consultante djiboutienne, Raho Ali Ahmed. Ces assises studieuses regroupent sur place des cadres issus des rangs respectifs du Secrétariat d’Etat aux Affaires Sociales, de l’ADDS, du MFF, et des facilitateurs des bureaux genre dans les régions de l’intérieur.

L’objectif de cette formation est de former les apprenants en gestion des coopératives. A charge ensuite pour eux d’accompagner et d’appuyer les différentes associations de femmes des régions rurales de notre pays qui sont appelées à se transformer en coopératives. Il s’agit d’un projet soutenu financièrement par l’USAID et techniquement par le PNUD. Tant mieux dans la mesure où les coopératives assurent l’éducation, la formation et l’information de leurs membres afin de leur faciliter la vie. Elles contribuent au développement de la communauté en s’impliquant dans la mise en œuvre des projets communautaires tels que la construction d’école, de routes.