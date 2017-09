Le ministre de la Culture en visite de travail au Caire

En visite de travail au Caire, le ministre de la Culture a eu hier avec son homologue égyptien des échanges intéressants sur les voies et moyens de renforcer la coopération dans le domaine de la gestion des musées et autres activités culturelles.

Accompagné de plusieurs hauts responsables de son département, le ministre de la Culture et des Affaires religieuses, M. Moumin Hassan Barreh est en visite de travail au Caire, en Egypte, où il a rencontré hier son homologue égyptien, M. Helmy El Namnam. Cette visite s’inscrit dans le cadre des relations d’amitié et de coopération entre la République de Djibouti et l’Egypte. Le ministre djiboutien souhaite que soit établis des liens plus étroits entre les deux pays dans le domaine des arts. Il a donc été question entre les deux hommes des possibilités et des moyens de renforcer la coopération dans le domaine de la gestion des musées et des bibliothèques, la formation de cadres spécialisés et la restructuration de l’Institut Djiboutien des Arts.