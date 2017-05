Le ministre de la Culture au siège de l’UNESCO

Sur invitation de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture l’UNESCO, le ministre de la Culture, M. Moumin Hassan Barreh, a participé à la 4éme réunion des Etats parties de la convention de 1970, concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Cette réunion s’est tenue mardi 16 mai dernier au siège de l’UNESCO à Paris. Le ministre était accompagné de notre ambassadeur en France, M. Ayeid Mousseid Yahya, et du conseiller technique, M. Idris Moussa Ahmed.

…Une coopération fructueuse se développe entre Djibouti et l’UNESCO. A cette occasion, le ministre Moumin Hassan Barreh a prononcé un important discours sur la priorité qu’accorde la République de Djibouti à la conservation de son patrimoine culturel, que ce soit dans le cadre de sa législation locale ou des conventions internationales régissant l’action culturelle.

Le ministre a souligné que la culture devient une priorité de premier plan dans le projet de société initié par le Président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh.

De ce fait, Il y a une véritable volonté politique pour intégrer la dimension culturelle dans le processus de développement national, a-t-il dit.

Ensuite, le ministre a passé en revue les multiples conventions ratifiées par la République de Djibouti notamment en ce qui concerne les instruments normatifs spécifiquement liés à la protection du patrimoine culturel. M. Moumin Hassan Barreh a noté à cet égard, que‘’ notre adhésion et ratification de ces conventions émane de notre conviction d’œuvrer en concert avec l’UNESCO et les pays amis pour adopter les mesures de conservation de notre patrimoine culturel, en établissant les outils adaptés et mettre en place les législations appropriées.’

Abordant les défis géo-culturels dans un monde globalisé, le ministre a indiqué que ‘’ Notre pays s’est toujours distingué par son rôle actif en faveur de la paix et de la stabilité dans la sous-région de la Corne de l’Afrique, aux prises avec des conflits incessants’’. Il a ajouté que ‘’devant cette situation précaire qui prévaut dans cette partie du monde, une plus grande responsabilité s’impose, de part et d’autre, pour la sauvegarde du patrimoine culturel commun des populations de la région’’.

…Promotion du partenariat avec l’UNESCO. En marge de cette conférence, le ministre Moumin Hassan Barreh, s’est entretenu avec les hauts responsables de l’UNESCO, en l’occurrence le Directeur général adjoint de la culture, M. Franceso Bandarin, et le directeur général adjoint pour le département Afrique, M. Firmin Matoko.

Cette réunion avec les hauts responsables de l’UNESCO à Paris intervient après la visite officielle de Mme Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, à Djibouti le 3 décembre 2016.

En raison de l’excellence des relations existantes entre dans notre pays et cette institution Onusienne, bon nombre de questions ont été abordé en vue de consolider davantage les relations de coopération en matière de culture.

Pour ce faire, un programme de travail conjoint a été mis en place, visant entre autres, l’élaboration d’une nouvelle politique culturelle en diapason avec les industries culturelles et créatives, et le lancement d’une mission d’études du Musée de Djibouti, qui sera chargée de la conception architecturale, et de la formation du personnel technique.

Enfin, cette visite a permis de jeter les bases d’une coopération fructueuse entre notre pays et l’UNESCO dans tous les domaines qui touchent à la culture et aux institutions culturelles à Djibouti.