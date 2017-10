Le ministre des affaires musulmanes reçoit l’ambassadeur d’Arabie saoudite

Le Ministre des Affaires Musulmanes, de la Culture et des biens Waqfs, M. Moumin Hassan Barreh, a reçu en audience jeudi dernier l’ambassadeur d’Arabie saoudite, M. Abdoulaziz Ben Abdallah El-Daoud, accompagné de l’Attaché religieux, Cheick Abdrabu Al-Hakami. La rencontre a eu leu en outre en présence du conseiller du ministre, M. Adjal Chouaib. Le ministre a souhaité la bienvenue à l’ambassadeur saoudien et a tenu à le remercier d’emblée au nom du gouvernement et du peuple djiboutien, de tous les efforts déployés pour renforcer les liens fraternels entre les deux pays et les deux peuples. Cette visite a été l’occasion de passer en revue les relations de coopération entre le Ministère des Affaires Musulmanes et de la Culture et les différentes institutions du royaume.

L’ambassadeur a annoncé le lancement prochain de deux grands projets à Djibouti et à Tadjourah. Le premier concerne la reconstruction de la grande mosquée Salman, qui sera agrandie et dotée de nouvelles structures adaptées au rayonnement de la culture arabo-islamique dans notre pays. La mosquée comprendra, entre autres, une salle de conférence, une bibliothèque et un centre coranique. Tout sera construit selon de nouvelles normes reflétant l’excellence des relations entre les deux pays frères.

Quant au Centre de Tadjourah, il sera complètement rénové et reconstruit. Il regroupera une mosquée, une école et des services connexes.

Le Ministre a tenu à remercier l’ambassadeur Saoudien de cette bonne nouvelle qui s’inscrit, a-t-il dit, dans une perspective qui répond au nouveau contexte socioculturel, et qui intervient deux décennies après la construction de la mosquée Salman Ibn Abdoulaziz.

Pour ce faire, un protocole d’accord sera signé prochainement entre le Ministère des Affaires Musulmanes et le représentant de la partie Saoudienne.

Le Ministre a salué cette initiative et s’est dit prêt à soutenir et à faciliter toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces deux grands projets dans les meilleures conditions.